"Штурм" Капитолия произошел впервые с 1814 года

Фото: протесты в США (twitter com Complex)

"Штурм" протестующих здания Конгресса США является первым вторжением в Капитолий с момента нападения на него британцев в 1814 году. В результате этого события были сожжены многие правительственные здания, в том числе Белый дом.

Об этом сообщает CNN cо ссылкой на специалиста по истории Капитолия.

Нападение британских войск на Вашингтон - эпизод англо-американской войны 1812-1815 годов.

"Сегодня в Капитолий вторглись впервые с 1814 года, когда британцы атаковали его и подожгли во время войны 1812 года, как утверждает директор по научной работе исторического общества Капитолия. Какой позор", - говорится в сообщении.

Передовые отряды Великобритании заняли Капитолийский холм и сняли оттуда американский флаг, подняв взамен него свой. Президент Джеймс Мэдисон, услышав о британской атаке, вместе с остальными высокопоставленными чиновниками из города бежал.

Поэтому пришедшие к Белому дому англичане первого лица государства там не застали. Это, впрочем, не помешало им спалить один из символов США дотла.

Конгресс в соответствии с конституцией США должен был утвердить итоги прошедших в ноябре президентских выборов, формально сертифицировав результаты голосования выборщиков.

Напомним, в Вашингтоне происходят беспорядки. Демонстранты ворвались в здание Конгресса США. В ходе столкновений есть пострадавшие как со стороны демонстрантов, так и со стороны правоохранителей.

Из-за сложившейся ситуации мэр Вашингтона ввел комендантский час, а в город направили Национальную гвардию.

Также РБК-Украина писало, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп записал видеообращение, в котором просит демонстрантов покинуть Капитолий.