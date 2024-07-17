Штучний інтелект продовжує підкорювати світ. 5 фільмів про роботів, від яких неможливо відірватися

"Штучна"

Науково-фантастичний психологічний трилер, випущений у 2022 році, розповідає про працівників організації, які знаходять революційну комп'ютерну програму зі штучним інтелектом. Вона використовує цифрову дитину задля того, щоб полювати на розбещувачів дітей в інтернеті.

Програма розвивається набагато швидше, аніж можна це собі уявити, і це створює серйозні проблеми між людьми та штучним інтелектом.

"Персонаж"

Американська фантастична стрічка, прем'єра якої відбулася у серпні 2021 в Україні, знайомить глядача із хлопцем на ім'я Гай. Він працює у великому банку, в який часто заглядають грабіжники.

Одного разу головний герой дізнається, що потрапив у жорстокий світ відеогри, де головна роль дісталася не йому. Проте після викриття правди він готовий до змін та розпочинає власну боротьбу з віртуальною реальністю. Головна ціль Гая - не допустити припинення гри, адже у такому разі його життя закінчиться.

"Творець"

Фантастичний фільм присвячений історії про вченого Джорджа Алмера, який живе у 2046 році, і на той момент вже встиг відбутися серйозний прогрес в області технологій. Здебільшого ці зміни сталися у розвитку штучного інтелекту.

Працюючи в секретній лабораторії, дослідник хоче домогтися безсмертя для певних верств суспільства. Паралельно з цим він працює над тим, аби воскресити свою дружину, яка загинула кілька років тому.

"200-літня людина"

Головний герой фільму Ендрю - незвичайний робот. Він вміє готувати обід та керувати усім іншим господарством своїх власників. Проте зовсім скоро Містер Мартін помічає, що у роботі є місце для творчої ініціативи, адже він бачить прекрасне, може створити із дерева дерев'яну іграшку чи послухати італійську оперу.

Тому власник дозволяє своєму механізованому другу вчитися та поступово все більше наблизитися до подоби людини.

"Робот Чаппі"

Науково-фантастична стрічка вийшла на екрани у 2015 році. За сюжетом поліція Південної Африки закуповує роботів-поліцейських, броня яких не пробивається ручною зброєю. Паралельно з цим банда викрадає розробника роботів Деона Вілсона та вимагає, щоб він зробив для них пульт, який дистанційно допоможе відключити роботів.

Коли той пояснює, що створити таке неможливо, то пропонує їм своє останнє творіння - пошкодженого при перестрілці робота, який нічого не вміє та не знає, але готовий вчитися нового.