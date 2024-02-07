Штучний інтелект показав, як виглядав би Шрек у світі Барбі (фото)

Як виглядав би Шрек у всесвіті Барбі

Певно, кожен з нас пам’ятає великого "чудовиська", на ім’я Шрек, який не знає цивілізації та живе за своїми правилами та упередженнями. Для нього існують лише власні закони, адже він сам собі їх диктує та прописує.

Так, у нього є вірний друг віслюк та кохання всього життя Фіона - спотворена принцеса, яка змінила своє життя лише заради того, щоб бути з тим, кого вона щиро покохала. Головне те, що їй байдуже, як виглядає Шрек, з якими звичками він бореться, вона просто відчуває його силу та кохання і кохає сама.

А також кожна дівчинка у цьому світі любить історію Барбі, адже це такий собі казковий світ дівчат, де все рожеве, всі живуть як принцеси за певним розкладом та не відчувають ні смутку, ні самотності. У кожної з них ціла шафа красивого одягу, якого дуже багато, адже кожна Барбі - модниця.

ШІ показав, як жив би Шрек у світі Барбі (фото: instagram.com/clothers.archive)

Здавалося б ці два світи поєднати неможливо, але для нейромережі немає нічого неможливого. Саме тому штучний інтелект вирішив помістити Шрека у всесвіт Барбі. Він зобразив Шрека у рожевому одязі та він різний, це і сукні, і халати й піжами й костюми у блискітках. Тобто, все те, що може наблизити "чудовисько" до стилю життя Барбі.

Варто сказати, що це виглядає досить дивно, неочікувано, проте цікаво і незвично. Такі фото, які генерує Штучний інтелект дійсно вражають своєю сучасністю, адже вони не мають жодних бар’єрів. І фотографії зі Шреком у світі Барбі в черговий раз доводять те, що наш світ і технології з кожним днем впевнено крокують вперед.

ШІ показав, як жив би Шрек у світі Барбі (фото: instagram.com/clothers.archive)