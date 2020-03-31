Штрафы за нарушения карантина и шашлыки: как будут наказывать украинцев

Карантин в Украине введен с 12 марта с целью недопущения распространения коронавируса. Изначально карантин должен был продлиться до 3 апреля, но власти решили его продлить еще на три недели – до 24 апреля. В Украине остановлен междугородний транспорт, в крупных городах – метро, дети ушли на дистанционное обучение, а большинство жителей – на удаленную работу из дома. Тех, кто будет нарушать правила карантина и самоизоляции, начнут штрафовать на крупную сумму денег.

В Киеве был создан специальный мониторинговый центр по контролю соблюдения самоизоляции – те, кто переносит коронавирус в легкой форме и лечится дома, те, кто был в контакте с инфицированными. Также центр будет контролировать тех граждан, которые находятся в обсервации после возвращения из других стран. За нарушения правил обсервации и самоизоляции – штраф до 34 тысяч гривен.

Как рассказал мэр Киева Виталий Кличко, мониторинговый центр уже собирает данные от семейных врачей, "Киевского лабораторного центра МОЗ Украины", Государственной пограничной службы, Главного управления Нацполиции и других служб. Будет создана единая база, которая поможет тщательно контролировать все возможные пути распространения вируса.

На данный момент, по данным центра мониторинга, есть информация о:

37 тысяч киевлян, которые пересекли государственную границу в период с 11 марта

435 киевлян, которые контактировали с больными

107 подтвержденных больных, часть из них – находится на домашнем лечении и самоизоляции.

"Мониторинговый центр не только собирает информацию. Но и будет контролировать соблюдение режима самоизоляции. И помогать тем, кто самоизолировался, вовремя получить медицинскую помощь", - отметил Кличко.

Какие штрафы введены в Украине за нарушение режима карантина, самоизоляции, обсервации:

Первое нарушения режима – штраф в 17 тысяч гривен

Второе нарушение – штраф в 34 тысячи гривен

Третье нарушение – уголовная ответственность

Какие штрафы введены за пикники и шашлыки в период карантина

Как отметил мэр Киева, для нарушителей правил благоустройства также есть штрафы – от 17 до 34 тысяч гривен. Следить за порядком будут коммунальные службы, работники благоустройства, муниципальная охрана и полиция.

"Я убежден, если люди не понимают слов и объяснений, не соблюдаются правила – они должны за это платить. Пока на тех, кто устраивает массовые гулянки в парках и зонах отдыха, должна составлять протоколы полиция", сказал Кличко и добавил, что остальные службы также получат право составлять протоколы и выписывать штрафы в размере от 17 до 34 тысяч гривен за нарушение правил благоустройства.

А вот спикер МВД Артем Шевченко рассказал в комментарии для Hromadske, что отсутствие масок и шашлыки во время карантина пока штрафовать не будут, но такая возможность не исключается. Он объяснил, что ношение масок – это рекомендация от властей, и при их отсутствии полиция может вести только профилактические беседы.

"Профилактические беседы – это один из главных инструментов соблюдения требования карантина, который безусловно используют органы правопорядка", - сказал Шевченко.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцев предупредили о штрафах до 34 тысяч.