Штрафы за фейки: как наказывают в Украине за нагнетание паники

Под Сумами оштрафовали мужчину за распространение фейковых сообщений о коронавирусе и нагнетание паники в регионе.

32-летний житель города Кролевец разместил в социальной сети ложную информацию о количестве заболевших COVID-19 на одном из предприятий. Об этом передает местное издание 05453.com.ua.

Отмечается, что сотрудники СБУ проводили мониторинг интернет-изданий и пабликов, и так обнаружили фейковый пост мужчины. Неправдивые сведения он опубликовал в сети в апреле.

По версии правоохранителей, такие ложные слухи могли вызвать панику среди населения.

После этого дело передали в местный отдел полиции, а потом уже направили в суд.

В результате мужчину оштрафовали на 170 гривен. Кроме того, юзеру пришлось также уплатить судебный сбор в размере 420 гривен.

За распространение неправдивых слухов, которые могут вызвать панику или нарушения общественного порядка, граждан привлекают к административной ответственности в рамках статьи 173-1 КУоАП.

Напомним, что в апреле СБУ разоблачила более 200 агитаторов, распространяющих фейки о COVID-19.

Уже в следующем месяце спецслужбы отчитались об обнаружении 323 паникеров и заявили, что в отношении 16 агитаторов, действовавших по заданию российской стороны, были открыты дела. Тут уже речь идет об уголовных производствах за действия, направленные на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, насильственную смену или свержение конституционного строя или захват государственной власти (ст. 109 и 110 УК).

Ранее мы писали о том, что в Украине за перепост фейков про коронавирус могут оштрафовать.

Также сообщалось, что недавно Супрун дала полезные советы об информационной гигиене и объяснила, как распознавать фейки.