Штрафи порушникам кордону під час воєнного стану: яке покарання можуть запровадити

Українські депутати стурбовані порушеннями при перетині кордону під час воєнного стану і вирішили посилити покарання утікачам. Новий законопроєкт №7268 вже зареєстрований у Верховній Раді та найближчим часом його буде розглянуто.

Що відомо про законопроєкт

За словами адвоката, група депутатів ініціює збільшення штрафів та більш суворе покарання для громадян, які порушують закони про перетин державного кордону під час воєнного стану.

У новому законопроєкті вказано, що "з метою зупинення відтоку за кордон громадян України, які здатні та зобов’язані захищати свою державу пропонується встановити кримінальну відповідальність за незаконне перетинання державного кордону України в умовах правового режиму воєнного стану".

Депутати пропонують доповнити КК України новою статтею 332-3 - "Незаконне перетинання державного кордону України під час дії воєнного стану".

Порушникам буде загрожувати величезний штраф - до 170 000 гривень або позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Якщо ж порушення буде вчинене повторно або групою осіб - позбавлення волі на строк від 8 до 12 років тюрми.

Які покарання діють зараз

Сімутін пояснює, що зараз в українському законодавстві є декілька статей, за якими можуть покарати порушників кордону і покарання залежить від способу перетину та обставин. Наприклад:

Стаття 358 КК України - в разі підроблення документів, печаток і т. д. (паспортів, висновків ВЛК про визнання непридатним) - за це може бути штраф, арешт та обмеження волі.

Стаття 369 КК України - при спробі підкупити прикордонника. За це може бути штраф або позбавлення волі на строк до 4 років.

Стаття 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України" - під дію цієї статті підпадають випадки спроби перетнути кордон через ліс або сховавшись у бебі-боксі. За такі випадки передбачене покарання у вигляді штрафу від 3400 до 8500 гривень або адміністративний арешт.

І на додаток - в усіх випадках дії військовозобов'язаних підпадають під статтю 336 КК України - "Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб з числа резервістів в особливий період".

Адвокат підкреслює, що нині порушники масово втікають за кордон аби ухилитися від призову й покарання за статтею 336 КК України - позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

"Моя думка щодо цього законопроєкту: в країнах Євросоюзу кримінальна відповідальність за подібні речі відсутня. В нас уже є загальні й спеціальні норми - і в Кримінальному кодексі, і в КУпАП, які охоплюють весь спектр порушників і всі способи порушень перетину кордону. І ними передбачені цілком справедливі та співмірні покарання утікачам. То чи дійсно це справді аж так необхідно - вводити ще одну подібну статтю, яка ще й немов узята з часів "залізної завіси"?" - висловив свою думку Сімутін.

А які є ще покарання для ухилянтів

Адвокат Олександр Потєшін на своїй сторінці у Telegram розповів, що з'явилося ще одне покарання для ухилянтів від військового обов'язку - Державна виконавча служба (ДВС) почала блокувати боржникам за штрафами банківські картки по статті 210 КУпАП "Порушення військовозобов'язаними чи призовниками законодавства про військовий обов'язок та військову службу".

Тобто, у ТЦК СП є постанова про накладений штраф. Якщо штраф неоплачений, то ТЦК СП передають заборгованість на примусове виконання до виконавчої служби.

Після відкриття виконавчого провадження ДВС за допомогою АСВП (автоматизованої системи виконавчих проваджень) знаходить усі рахунки боржника у банках. Виконавець має право одразу накласти арешт в електронному режимі та списати кошти.

Також у виконавчої служби є й інші методи впливу - розшук та арешт транспорту, нерухомості, заборона на вчинення нотаріальних дій та інше.

Потєшін підкреслює, що якщо є що втрачати - не варто переховуватися від виконавчої служби.

Для оплати такого штрафу від ТЦК СП не потрібно йти у військкомат - його буде видно у застосунку "Дія" або представники ДВС принесуть його за місцем реєстрації (прописки), також він буде у реєстрі боржників.