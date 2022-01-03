Штормовой ветер и метели: в каких областях Украины будет опасная погода

Погода в Украине в понедельник, 3 января, будет "плюсовая" днем и достаточно холодная ночью. Ожидается значительное усиление ветра, а также обильные осадки в виде снегопада с метелями в ряде регионов, и дожди.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко в Facebook .

В связи с опасной метеорологической ситуацией в первый день новой недели в северных, центральных и восточных областях - гололедица на дорогах - и сильным снегом и метелями в Черниговской, Сумской и Полтавской областях, плюс порывами до 20 метров в секунду по стране в течение суток - объявлен I уровень опасности ("желтый").

При этом в южных и западных областях осадки в виде дождей обещают быть не большими.

"Понедельник в Украине будет ветреным! До штормового!... Будет тепло, до "плюсов"", - пишет Диденко.

Температура воздуха 3 января в дневное время составит в большинстве областей около +3... +8 градусов, на Прикарпатье будет еще теплее - около +10... +12 градусов.

Ночью в понедельник столбики термометров будут показывать в среднем по стране -6... -1 градус, в восточных регионах ожидаются морозы до -14... -9 градусов, в то время как в западных областях будет 0... +5 градусов.

Карта погоды в Украине 3 января (фото: meteo.gov.ua)

Во вторник, 4 января, осадки прогнозируются только в западных областях, а на остальной территории Украины будет сухо.

Температура воздуха сохранится "плюсовая" днем почти везде. Теплее всего будет в южных и юго-западных регионах (до +8... +9 градусов). В ночное время уже будет выше нуля.

Карта погоды в Украине 4 января (фото: meteo.gov.ua)

В среду, 5 января, осадки кроме западных областей накроют также северные и часть центральных. Столбики термометров еще поднимутся на градус-два.

Карта погоды в Украине 5 января (фото: meteo.gov.ua)

В четверг, 6 января, прогнозируется пасмурная погода по всей Украине, с незначительными осадками в виде дождя и мокрого снега на Закарпатье и Буковине, в Черкасской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Температура воздуха тоже будет "плюсовая".

Карта погоды в Украине 6 января (фото: meteo.gov.ua)

В пятницу, 7 января, южные и центральные регионы порадует солнце в этот Рождественский праздник, а на остальной территории Украины будет облачно и пасмурно, осадки не прогнозируются. Температура воздуха начнет снижаться, и днем столбики термометров опустятся максимум до -1 градуса.

Карта погоды в Украине 7 января (фото: meteo.gov.ua)