Штормовий вітер і хуртовини: в яких областях України буде небезпечна погода

Погода в Україні в понеділок, 3 січня, буде "плюсова" вдень та досить холодна вночі. Очікується значне посилення вітру, а також рясні опади у вигляді снігопаду з хуртовинами в ряді регіонів, та дощі.

Про це йдеться в прогнозі Укргідрометцентру і синоптика Наталки Діденко в Facebook .

У зв'язку з небезпечною метеорологічною ситуацією в перший день нового тижня в північних, центральних і східних областях - ожеледиця на дорогах - і сильним снігом і хуртовинами в Чернігівській, Сумській і Полтавській областях, плюс поривами до 20 метрів на секунду по країні протягом доби - оголошено I рівень небезпеки ("жовтий").

При цьому в південних і західних областях опади у вигляді дощів обіцяють бути не великими.

"Понеділок в Україні буде вітряним! До штормового!... Буде тепло, до "плюсів"", - пише Діденко.

Температура повітря 3 січня у денний час складе в більшості областей близько +3... +8 градусів, на Прикарпатті буде ще тепліше-близько +10... +12 градусів.

Вночі в понеділок стовпчики термометрів показуватимуть в середньому по країні -6... -1 градус, у східних регіонах очікуються морози до -14... -9 градусів, у той час, як у західних областях буде 0... +5 градусів.

Карта погоди в Україні 3 січня (фото: meteo.gov.ua)

У вівторок, 4 січня, опади прогнозуються тільки в західних областях, а на решті території України буде сухо.

Температура повітря збережеться "плюсова" вдень майже скрізь. Найтепліше буде в південних і південно-західних регіонах (до +8... +9 градусів). У нічний час вже буде вище нуля.

Карта погоди в Україні 4 січня (фото: meteo.gov.ua)

У середу, 5 січня, опади окрім західних областей накриють також північні та частину центральних. Стовпчики термометрів ще піднімуться на градус-два.

Карта погоди в Україні 5 січня (фото: meteo.gov.ua)

У четвер, 6 січня, прогнозується похмура погода по всій Україні, з незначними опадами у вигляді дощу та мокрого снігу на Закарпатті та Буковині, у Черкаській, Полтавській, Сумській та Харківській областях. Температура повітря теж буде "плюсова".

Карта погоди в Україні 6 січня (фото: meteo.gov.ua)

У п'ятницю, 7 січня, південні та центральні регіони порадує сонце у це Різдвяне свято, а на решті території України буде хмарно і похмуро, опади не прогнозуються. Температура повітря почне знижуватися, і вдень стовпчики термометрів опустяться максимум до -1 градуса.

Карта погоди в Україні 7 січня (фото: meteo.gov.ua)