Штормитиме майже тиждень! Землю накриє сильна магнітна буря: названо дату

Магнітна буря накриє Землю напередодні Різдва. Вона досягне п'ятого рівня і голови можуть боліти майже цілий тиждень - до 28 грудня.
Про це свідчать дані на сайті Meteoagent.
Це порушення магнітного поля Землі, яке спричиняє спалахи на Сонці. Зміни магнітного поля можуть відчути багато людей на планеті, а також можливі збої в роботі електротехніки.
Люди з підвищеною метеочутливістю відчувають навіть незначні коливання – це позначається на самопочутті. Сильні магнітні бурі можуть відчути майже всі люди планети.
Сильна магнітна буря п'ятого рівня розпочнеться напередодні Різдва – 24 грудня. І на такому високому рівні магнітосфера триматиметься майже тиждень – до 28 грудня.
У дні магнітних бур сильне погіршення самопочуття зазвичай буває у людей похилого віку, у метеозалежних, а також у людей з хронічними захворюваннями. Багато людей у такі дні відчувають підвищену сонливість, втому та головний біль.
Найчастіші симптоми:
В першу чергу, рекомендується в такі дні знижувати фізичні та психоемоційні навантаження та дотримуватись нормального режиму дня.
Важливо повноцінно висипатися і достатньо відпочивати, а також регулярно харчуватися і при цьому виключити з раціону шкідливу, гостру і солону їжу.
Варто скоротити кількість кави та пити більше звичайної води. Також можна вживати трав'яний чай.
Поліпшити стан допоможе контрастний душ уранці, ванна ввечері, прогулянка на свіжому повітрі та фізичне навантаження.
Людям із хронічними захворюваннями бажано більше відпочивати та тримати під руками всі необхідні ліки.
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