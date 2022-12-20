Штормитиме майже тиждень! Землю накриє сильна магнітна буря: названо дату

Що таке магнітна буря

Це порушення магнітного поля Землі, яке спричиняє спалахи на Сонці. Зміни магнітного поля можуть відчути багато людей на планеті, а також можливі збої в роботі електротехніки.

Люди з підвищеною метеочутливістю відчувають навіть незначні коливання – це позначається на самопочутті. Сильні магнітні бурі можуть відчути майже всі люди планети.

Коли у грудні накриє магнітна буря

Сильна магнітна буря п'ятого рівня розпочнеться напередодні Різдва – 24 грудня. І на такому високому рівні магнітосфера триматиметься майже тиждень – до 28 грудня.

Які можуть бути проблеми зі здоров'ям

У дні магнітних бур сильне погіршення самопочуття зазвичай буває у людей похилого віку, у метеозалежних, а також у людей з хронічними захворюваннями. Багато людей у такі дні відчувають підвищену сонливість, втому та головний біль.

Найчастіші симптоми:

Головний біль, запаморочення

Апатія, сонливість, підвищена втома, слабкість

Різкі перепади настрою, дратівливість

Стрибки тиску та порушення серцевого ритму

Проблеми із засипанням та пробудженням

Ломота в суглобах, біль у кістках, тілі

Підвищена тривожність, агресія

Порушення концентрації

Загострення хронічних хвороб, біль у місцях старих переломів

Як можна допомогти своєму організму

В першу чергу, рекомендується в такі дні знижувати фізичні та психоемоційні навантаження та дотримуватись нормального режиму дня.

Важливо повноцінно висипатися і достатньо відпочивати, а також регулярно харчуватися і при цьому виключити з раціону шкідливу, гостру і солону їжу.

Варто скоротити кількість кави та пити більше звичайної води. Також можна вживати трав'яний чай.

Поліпшити стан допоможе контрастний душ уранці, ванна ввечері, прогулянка на свіжому повітрі та фізичне навантаження.

Людям із хронічними захворюваннями бажано більше відпочивати та тримати під руками всі необхідні ліки.