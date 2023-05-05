У штаб-квартирі ООН відбувся показ фільму Glory to Ukraine

У штаб-квартирі ООН 4 травня відбувся показ фільму Glory to Ukraine. Зняв картину французький режисер Бернар-Анрі Леві, щоб показати світові звірства російської агресії проти України.

На показі були присутні Михайло Діанов - морський піхотинець, який пройшов битву за Маріуполь, та Анна Зайцева, дружина Кирила Зайцева - захисника Маріуполя, який і досі у російському полоні.

Коментуючи фільм для американських ЗМІ, Михайло та Анна нагадали світові про сотні захисників Маріуполя та "Азовсталі", які досі знаходяться у російському полоні, та нелюдські тортури і знущання, які кожного дня проходять Герої.

Анна пережила вторгнення в Маріуполь, переховуючись у бомбосховищі легендарного заводу "Азовсталь".

За її словами, власники "Азовсталі", "Метінвест" Ріната Ахметова, підготували бомбосховища для перебування цивільних та військових. "У нас була їжа, в нас була вода, і нам надали заводську форму, яка дозволила нам не замерзнути", - розповіла вона.

Тим часом проект системної підтримки захисників Маріуполя та їхніх родин "Серце Азовсталі", разом із українською владою та десятками інших організацій, робить все можливе задля якомога швидшого повернення захисників з полону, а також інтегрування їх у нормальне життя.

"Серце Азовсталі" є частиною мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт". Бюджет підтримки становить 1 мільярд гривень, які виділив український бізнесмен Рінат Ахметов на допомогу захисникам Маріуполя та їхнім сім'ям.