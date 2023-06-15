На Шрі-Ланці видалили найбільший у світі камінь з нирки вагою майже кілограм! (фото)

Лікар на Шрі-Ланці видалили найбільший у світі нирковий камінь. Пацієнтом став військовий, який відчував біль у животі три роки поспіль! За розмірами камінь нагадує цілий грейпфрут.

Про це повідомляють у CNN .

Камінь з нирок встановив світовий рекорд

Камінь у нирці виявися 13,372 сантиметра довжиною та вагою 801 грам. З такими розмірами він побив два світові рекорди.

Минулі рекорди становили 13 сантиметрів у 2004 році в Індії та 620 грамів вагою у 2008 році в Пакистані.

Тепер Книга рекордів Гіннесса підтвердила, що обидва рекорди були побиті шрі-ланкійським каменем, видаленим в армійському госпіталі Коломбо.

Видалений камінь за розмірами нагадує грейпфрут (фото: Sri Lanka Army)

Поява каменів у нирках може стати ширшою проблемою

Сьогодні ці новоутворення вражають приблизно 10% людей, хоча деякі дослідження показують, що це може стати більш поширеним явищем.

Більшості типів каменів можна запобігти, споживаючи достатню кількість води. За даними клініки Майо, вживання від 1,8 до 2,8 літра води на день може допомогти видалити невеликі камені шляхом промивання сечовивідної системи.

Камені діаметром понад 3 міліметри часто вимагають більш ретельного лікування, наприклад, хірургічного втручання.