Схожа на бур'ян. Названо спецію, яка омолоджуватиме організм і вилікує від хвороб

Що відомо про часничницю звичайну

Ця рослина походить з сімейства капустяних, зазвичай зустрічається на узліссях листяних лісів і доріг, іноді також у чагарниках і на міських галявинах. Хоча її зовнішній вигляд нагадує звичайний бур'ян, це цілісна їстівна трава, яка дуже благотворно впливає на весь наш організм.

Часничниця завдяки своєму багатому складу, в першу чергу знижує рівень поганого холестерину, а також зміцнює роботу нашої імунної системи, тобто підвищує імунітет. Вона також має сильну антибактеріальну, антисептичну та протигрибкову дію і дуже позитивно впливає на роботу травної системи.

Ця рослина також використовується у народній медицині для природної профілактики серцево-судинних захворювань. Рослина, зібрана в місцях, не близьких до автомагістралей або місць підвищеного руху, ефективно очищає та зміцнює організм, має сечогінну та спазмолітичну дію.

Ця трава може бути відмінним рослинним засобом при застуді, грипі, а також інфекціях верхніх дихальних шляхів. Має зігрівальну та відхаркувальну дію.

Застосування на кухні

Ця трава трохи терпка, гостра, має помітний часниковий аромат. На смак трохи нагадує свіжу руколу чи смажений часник. Після приготування вона стає трохи прісною, тому рекомендується їсти її листя та молоді пагони у сирому вигляді.

Вони прекрасні як доповнення до паштетів, літніх салатів, сиру, а також до супів, м'ясних страв та соусів. Вони додадуть свіжості та трохи гострішого смаку.

З дрібно нарізаного листя цієї рослини, доданого в тісто, вийде смачний часниковий хліб. На його основі також можна приготувати поживний та корисний сирний сніданок. Ви можете легко зробити домашню гірчицю із насіння трави.