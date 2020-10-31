Шон Коннери умер на 91-м году жизни: самые яркие роли культового актера (видео)

Шон Коннери умер в возрасте 90 лет - печальную новость в субботу, 31 октября, подтвердила семья легендарного британского актера шотландского происхождения.

Обладатель "Оскара" и двукратный лауреат премии BAFTA долгое время считался одним из лучших актеров, сыгравших культового агента Джеймса Бонда, только в августе отметил свой 90-й день рождения. Об этом передает Variety.

О причинах кончины звезды ничего не сообщается. Отмечается, что ранее какая-либо информация о возможных заболеваниях Коннери в последнее время в прессу не поступала. Так, только около двух лет назад в интервью американскому журналу актер проговорился, что у него были проблемы с сердцем

Коннери снимался в роли Бонда в семи картинах (1962-1967, 1971, 1983 годы) - экранизаций произведений Яна Флеминга об агенте 007, и для многих его образ стал одним из самых популярных и устойчивых.

Видео: Шон Коннери в роли Джеймса Бонда в фильме "Доктор Ноу" (1962)

Кроме блестящего исполнения роли британского агента, он удостоился премий "Оскар" и "Золотой глобус" за создание образа Джима Мэлоуна в гангстерской драме "Неприкасаемые".

Видео: Трейлер фильма "Неприкасаемые" (1987)

Кроме этого, Коннери великолепно сыграл в психологическом триллере Альфреда Хичкока "Марни" и экранизации одного из самых популярных детективов Агаты Кристи "Убийство в "Восточном экспрессе"".

Видео: Трейлер фильма "Убийство в Восточном экспрессе" (1974)

В исторической детективной картине "Имя розы" (1986 год) по мотивам романа Умберто Эко он снялся в роли монаха и бывшего инквизитора, который расследовал серию убийство священнослужителей, и эта драма надежно закрепила за актером статус любимца публики.

Видео: Трейлер фильма "Имя розы" с Шоном Коннери в главной роли

Примечательно, что стать актером его заставили поиски более высокой зарплаты - сначала он был молочником, а затем служил в британском Королевском военно-морском флоте.

Одним из первых фильмов, в котором Коннери сыграл главную роль, стала картина "Другое время, другое место". Всего же Шон Коннери снялся более чем в 70 фильмах.

Он был любимцем публики более 40 лет и одним из самых ярких героев экрана.

Шон Коннери (фото: Rex Features)

Даже в 70 лет имя Коннери продолжало оставаться на первых полосах - в 1999 году он был назван журналом People "Самым сексуальным мужчиной века".

Актер десять лет назад был посвящен королевой Великобритании Елизаветой II в рыцари, а перед этим - в 1991 году - Коннери получил Орден Почетного легиона.

Шон Коннери на Эдинбургском международном кинофестивале 2008 года (фото из открытых источников)

Шон Коннери завершил свою полувековую карьеру в 2003 году, после чего вел спокойную жизнь со своей второй женой художницей Мишелин Рокбрюн на Багамских островах. Его сын (от первого брака) Джейсон Коннери пошел по стопам отца и также стал успешным киноактером.

Ранее мы писали о том, что в октябре в возрасте 78 лет в Варшаве умер известный польский актер с украинскими корнями.

Напомним, недавно умер молодой украинский режиссер Дима Манифест. Его смерть шокировала многих звезд шоу-бизнеса.