Шоколадный медовик за 40 минут: готовим фантастический торт "Спартак"

Ингредиенты

Для коржей:

Яйцо - 3 шт.

Мед - 100 г

Сахар -100 г

Соль - щепотка

Сода - 1 ч. л. без горки

Сливочное масло - 100 г

Мука - 200 г

Какао - 30 г

Для крема:

Яйцо - 2 шт.

Молоко - 500 мл

Сахар - 100-150 г (по вкусу)

Ванильный сахар - 10 г

Кукурузный крахмал - 40 г

Сливочное масло комнатной температуры - 80-100 г

Пошаговое приготовление

Приготовление торта начните с крема. Смешайте яйца с сахаром, крахмалом, добавьте немного молока. Все хорошенько перемешайте до полной однородности. Влейте смесь в оставшееся молоко. Варите крем на умеренном огне, постоянно помешивая. Когда появятся первые пузырьки, проварите крем буквально 1 минуту, чтобы крахмал заварился.

Снимите крем с плиты, добавьте ванильный сахар. Чтобы заварная основа быстрее остыла, переложите ее в другую емкость, и эту емкость поместите в большую миску с холодной водой. Периодически помешивайте (каждые 5 минут, пока готовим коржи), чтобы на поверхности не образовывалась корочка. Также заварную основу можно приготовить заранее, тогда просто накройте ее пищевой пленкой "в контакт" и дайте полностью остыть до комнатной температуры.

Для коржей мед со сливочным маслом растопите на маленьком огне, добавьте соду. Постоянно помешивая, проварите на маленьком огне 1-2 минуты до получения карамельного оттенка. Смесь будет очень сильно пениться - это реакция меда с содой.

Взбейте яйца на максимальной скорости миксера 3-4 минуты, постепенно добавляя весь сахар.

Остывшую смесь меда и масла добавьте к яйцам. Муку смешайте с какао и просейте частями, перемешивая лопаткой.

Тесто разделите на 2 части весом около 330 г каждая, выложите тесто на силиконовый коврик или пергамент, разровняйте по всей площади лопаткой, стараясь получить максимально равномерный слой. Размер одного коржа около 29 см на 40 см.

Выпекайте коржи при температуре 180 градусов около 8-10 минут до готовности коржа.

Обрежьте края у готовых коржей, каждый корж разрежьте на 2, 3 или 4 части. Дайте им полностью остыть, но не кладите коржи друг на дружку, пока они горячие, потому что они могут слипнуться.

Сливочное масло комнатной температуры взбейте миксером 1-2 минуты. По одной столовой ложке добавляйте заварную основу (она обязательно должна быть одной комнатной температуры со сливочным маслом), постоянно взбивая крем миксером.

Следующую порцию заварной основы вводите тогда, когда хорошо вмешалась предыдущая.

Смажьте кремом коржи, верх и бока торта. Украшайте по желанию. Можно измельченными обрезками коржей.