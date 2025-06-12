Шок для фізиків: ми 300 років неправильно тлумачили закон Ньютона!

Як загублене слово "quatenus" змінює все

Ісаак Ньютон сформулював свій перший закон руху у 1687 році в латинському трактаті "Philosophiae Naturalis Principia Mathematica" (Математичні начала натуральної філософії), відомому як "Начала".

Протягом майже 300 років цей закон інерції традиційно інтерпретувався так: "Об'єкт рухається по прямій або залишається в спокої, якщо немає зовнішніх сил". Таку інтерпретацію закріпив англійський переклад "Начал" 1729 року.

Проте, філософ Даніель Гук з Вірджинського політехнічного інституту виявив те, що він назвав "незграбним неправильним перекладом" в оригінальному англійському виданні.

Але ще у 1999 році вчені звернули увагу на пропущене латинське слово "quatenus", яке означає "оскільки", а не "якщо".

Ця, на перший погляд, дрібна лінгвістична деталь кардинально змінює сенс. За словами Гука, Ньютон мав на увазі, що кожна зміна імпульсу тіла (будь-який рух) зумовлена зовнішніми силами, а не просто описував рух об'єкта за відсутності сил. Це відновлює "первісну красу" фундаментального принципу фізики.

Реальний світ проти ідеальних умов

Хоча ця важлива корекція не прижилася через багатовікове повторення, і її можна вважати "семантикою", Гук стверджує, що це прояснює справжню думку Ньютона.

Якби закон стосувався тіл без зовнішніх сил, це було б дивно, адже у Всесвіті усюдисущі гравітація та тертя. Не існує ідеального вакууму або відсутності будь-яких взаємодій.

"Весь сенс першого закону полягає в тому, щоб зробити висновок про існування сили. Це підкреслює, що закон Ньютона - це не просто опис ідеалізованого стану, а потужний інструмент для розуміння того, чому об'єкти змінюють свій стан руху", - пояснює філософ Джордж Сміт.

Сам Ньютон ілюстрував закон прикладом дзиґи, яка сповільнюється через тертя повітря. Цей приклад чітко показує, що його закон застосовується до тіл у реальному світі, де завжди діють якісь сили.

Всесвіт за одним законом

Ця нова інтерпретація підтверджує революційну ідею Ньютона про те, що планети, зірки та всі об'єкти у Всесвіті керуються одними й тими ж фізичними законами. Це не просто абстрактні правила, а універсальні принципи, що пронизують космос.

"Кожна зміна швидкості та кожен нахил напрямку… регулюється Першим законом Ньютона", - розмірковує Гук, змушуючи нас знову відчути глибокий зв'язок з найвіддаленішими куточками космосу через призму цього переосмисленого закону.