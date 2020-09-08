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Шнуров в стихах опозорил "гражданина поэта" Ефремова

Вторник 08 сентября 2020 18:28
Шнуров в стихах опозорил "гражданина поэта" Ефремова
Сергей Шнуров и Михаил Ефремов (фото: instagram.com/shnurovs)
Автор: Анна Шиканова

Сергей Шнуров отреагировал на приговор Михаилу Ефремову

Популярный музыкант Сергей Шнуров отреагировал на приговор Михаилу Ефремову, которому суд дал восемь лет колонии общего режима за смертельное ДТП, устроенное пьяным актером.

Ироничный стих лидер группировки "Ленинград" опубликовал в своем Instagram-аккаунте. В строчках Шнуров, в частности, вспомнил, как они вместе с Ефремовым "бухали".

Правда, музыкант вовремя "спрыгнул", а некогда любимый многими актер так и остался алкоголиком. Также Шнуров подшутил над проектом "Гражданин поэт", в котором Ефремов читал стихи в жанре политической сатиры на "злобу дня".

Судьба несет неудержимо,

С подмостков, через суд на кичу.

Восьмерка общего режима...

"Артистом" там его все кличут.

Он был мне друг. Давай! Налей!

Эх, Мишка, Мишка, ты ли это?

Не ждут уже твоих ролей

Как гражданина и поэта.

Бухали. Да. Были года.

Угар всенощный и буза.

С тобой ведь мог бы быть тогда...

Но, я нажал на тормоза.

Из бара ты бежал в магаз,

Вонзив в себя бухла кинжал.

На всех парах давил на газ

Последовательно гнал и жал.

И вот приехал, все финал

Эх, Мишка, Мишка, ты ли это?

Только ленивый не пинал,

И гражданина и поэта.

Напомним, ранее мы писали о том, что Михаила Ефремова признали виновным в совершении ДТП и дали 8 лет тюрьмы.

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Новости Украины Жизнь Михаил ЕфремовАлександр ЕфремовСергей Шнуров
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