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Шнуров у віршах зганьбив "громадянина поета" Єфремова

Вівторок 08 вересня 2020 18:28
Шнуров у віршах зганьбив "громадянина поета" Єфремова
Сергій Шнуров і Михайло Єфремов (фото: instagram.com/shnurovs)
Автор: Анна Шиканова

Сергій Шнуров відреагував на вирок Михайлу Єфремову

Популярний музикант Сергій Шнуров відреагував на вирок Михайлу Єфремову, якому суд дав вісім років колонії загального режиму за смертельне ДТП, влаштоване п'яним актором.

Іронічний вірш лідер угруповання "Ленінград" опублікував у своєму Instagram-акаунті. У рядках Шнуров, зокрема, згадав, як вони разом з Єфремовим "бухали".

Правда, музикант вчасно "зістрибнув", а колись улюблений багатьма актор так і залишився алкоголіком. Також Шнурів пожартував над проєктом "Громадянин поет", в якому Єфремов читав вірші в жанрі політичної сатири на "злобу дня".

Доля несе нестримно,

З підмостків, через суд на кичу.

Вісімка загального режиму...

"Артистом" там його всі кличуть.

Він був мені друг. Давай! Налий!

Ех, Мишко, Мишко, ти це?

Не чекають вже твоїх ролей

Як громадянина і поета.

Бухали. Так. Були роки.

Угар всеношний і буза.

З тобою міг би бути тоді...

Але, я натиснув на гальма.

З бару ти втік в магаз,

Встромивши в себе бухла кинджал.

На всіх парах тиснув на газ

Послідовно гнав і тиснув.

Та ось приїхав, все фінал

Ех, Мишко, Мишко, ти це?

Тільки ледачий не штурхав,

І громадянина і поета.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Михайла Єфремова визнали винним у скоєнні ДТП і дали 8 років в'язниці.

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Новини України Життя Михаил ЕфремовОлександр ЄфремовСергей Шнуров
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