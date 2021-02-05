Шмыгаль сделал важное заявление о тарифах на газ и тепло в феврале

Цена за один кубометр газа в феврале в Украине составит 6,99 гривен. Об этом украинцам сообщил премьер-минситр Денис Шмыгаль 5 февраля, во время выступления в Верховной Раде.

Глава правительства также отметил, что тарифы на тепло и горячую воду останутся такими же до конца отопительного сезона, их стоимость расти не будет. По словам Шмыгаля, в этом плане люди защищены законом.

"Относительно платежек на тепло и горячую воду – данные тарифы подниматься не могут. Мы продолжаем переговоры с ассоциациями городов Украины по вопросам формирования этих тарифов, чтобы не накладывать бремя на частные предприятия. Но люди защищены законом. Тарифы на тепло и горячую воду подниматься не будут до конца отопительного сезона", – сказал в Раде Денис Шмыгаль.

Отметим, что на фоне недавних протестов из-за подорожания коммунальных услуг Кабмин установил предельную цену на газоснабжение с 1 февраля - 6,99 грн за 1 куб.м с НДС.

Данный тариф будет действовать до 31 марта 2021 по договорам между бытовыми потребителями, ОСМД и компаниями-поставщиками газа, в т. ч. поставщиком "последней надежды".

Большинство газоснабжающих компаний установили тариф на февраль, согласно постановлению правительства. Однако "Нафтогаз" снизил цену до 6,86 грн за кубометр с НДС в тарифном плане "Месячный".