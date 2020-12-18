Шмыгаль рассказал украинцам, когда может закончиться карантин

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, когда по идее может закончиться карантин. Он напомнил, что общие карантинные ограничения будут действовать в стране до конца февраля, а весной правительство будет смотреть на динамику заболевания коронавирусом. И тогда уже Кабмин будет решать, продлевать ли карантин весной.

"Я думаю, что к концу февраля он (карантин - Ред.) еще будет. Весной мы будем видеть динамику развития на весну. Мы все видели примеры развития ситуации в различных странах", - рассказал он изданию "Новое время".

Шмыгаль отметил, что сейчас никто не может дать точный прогноз по завершению карантина в Украине. По словам премьера, он не думает, что летом все закончится.

"Чтобы сказать, что летом все закончится? Я уверен, что не завершится. С коронавирусом мы проживем, по прогнозам, следующие два года. Вопрос: какой формат нашего сосуществования будет, но он пока остается секретом", — сказал он.

Глава правительства еще раз подчеркнул, что в борьбе с COVID-19 работает только локдаун.

Напомним, что правительство приняло решение об ужесточении карантина в Украине. Ограничения вступят в силу 8 января и будут действовать до 24 января 2021 года.

Постановление, которое предложило Министерство здравоохранения предусматривает:

ограничение работы учреждений культуры и развлекательных заведений, в частности аренда под корпоративы;

ограничение работы учебных заведений, но не детсадов;

ограничения работы средств размещения, кроме гостиниц;

закрытие спортзалов, фитнес-центров и бассейнов;

работу общепита на вынос или с доставкой;

салоны красоты работают только по предварительной записи;

запрет работы непродовольственных рынков и магазинов;

запрет рождественских ярмарок после 8 января;

государственные и коммунальные учреждения переводятся на дистанционную работу и учебу.

Транспорт в стране будет работать, но с некоторыми ограничениями. Также продолжат свою работу детские сады.

Как мы ранее писали, ученые выяснили, что подцепить COVID-19 в баре легче, чем в магазине и транспорте.