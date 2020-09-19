Шмыгаль пообещал уникальный для нас всех бюджет

Денис Шмыгаль (фото: РБК-Украина)

Денис Шмыгаль назвал проект главного финдокумента страны "бюджетом возможностей"

Кабмин представил в Раде госбюджет на 2021 год. И этот главный финансовый документ Украины можно назвать "бюджетом возможностей". Именно так его охарактеризовал премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Там есть над чем поработать, но это на самом деле хорошая основа для того, чтобы в следующем году мы получили возможность развивать страну, получить запланированных 4,6% роста ВВП, получить хорошие показатели социальные и экономические. Украина должна иметь возможности для своего дальнейшего развития, поэтому это бюджет возможностей для государства, для людей, для бизнеса, для нас всех", - сказал Шмыгаль.

Он также отметил, что в смете четко отражены главные приоритеты правительства: медицина, образование, безопасность и оборона, социальная защита, строительство дорог и поддержка бизнеса.

По мнению главы Кабмина, проект бюджета на 2021 год - оптимальный документ, который максимально учитывает потребности людей и одновременно является реалистичным к исполнению.

Шмыгаль высказался про бюджет на 2021 год

Смотрите весь выпуск "Свободы слова Савика Шустера", в котором руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак впервые рассказывает детали истории с "вагнеровцами", а также о том, что происходит с Минскими соглашениями и что будет с выборами на Донбассе.

Также эксперты размышляют на тему того, что для Украины несет решение Лукашенко закрыть границы. Кроме того, вы узнаете, как бюджет 2021 года отразится на жизни рядовых украинцев.

Напомним, что в прошлом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" речь шла про белорусских оппозиционеров, а также учебу во время карантина в Украине.

Смотрите в частности, как Дмитрий Гордон раскрывает тайну того, почему Путин ненавидит Лукашенко. А также вспоминает, как непризнанный президент Беларуси поиздевался над хозяином Кремля.

Владимир Путин ненавидит Александра Лукашенко

Кроме того, Давид Сакварелидзе и Юрий Аристов в эфире рассказали о том, какие у них были ощущения, когда они болели коронавирусом, и почему украинские врачи - герои.

Сакварелидзе и Аристов о том, как переболели COVID-19

Также директор черновицкой школы из "красной зоны" Ульяна Легусова рассказала, каких действий ждет от власти для нормализации учебного процесса.

Учителя гадают: что же будет с учебой в "красной зоне"?

Не обошлось и без эмоций. Так, директор киевской специализированной школы высказал претензии к министру здравоохранения Максиму Степанову и заместителю министра образования и науки Андрею Витренко.

Директор школы Дмитрий Ламза эмоционально обратился к Степанову

Кстати, сам Степанов тоже сделал важное заявление о COVID-19. В частности, министр заявил, что в плане пандемии Украина "идет не по лучшему сценарию"... При этом министр нарвался на критику со стороны мера Тернополя, который находится в "красной зоне".

Мэр Тернополя Сергей Надал прокомментировал работу школ, несмотря на то, что город находится в "красной зоне"