Шлюбний договір: навіщо його укладати і як він захищає від принижень і обмежень у сім'ї

Чому шлюбний договір - важливий

"Часто хтось один притискає іншого, принижує та обмежує. Все починається з того, що пара не проговорює фінансові питання своєї сімʼї ще "на старті", сподіваючись, що все само має вирішитися. Дуже часто саме з боку жінок лунає таке: він чоловік, а відтак має все вирішувати і забезпечувати, а я буду просто красивою", - говорить ідеолог першої конференції у сфері шлюбної освіти CODE.

Звісно ж, додає адвокат, такий сценарій теж може бути, але ж за умови, якщо обидва це обговорять і домовляться про це.

"Але, на жаль, у більшості випадків, саме через бездіяльність жінок, чоловіки починають завищувати свою значущість, наслідком чого може настати тотальна фінансова залежність жінок від чоловіків (у своєї більшості)", - каже Наталія.

Якщо ж укладається шлюбний договір, яким передбачені такі розділи, як "Утворення та розпорядження сімейним бюджетом", "Утворення та розпорядження резервним фондом сім'ї", обидва погодили напрямки витрат цих коштів, а також розділ, присвячений щомісячному утриманню одного з подружжя на випадок, якщо такий з подружжя не працює з тих чи інших причин або отримує дохід значно менший за іншого, то ризики виникнення фінансового насилля фактично можуть звестися до нуля.

Три місії шлюбного договору

За словами Горбаль, "шлюбний договір - це, перш за все, про безпеку кожного у шлюбі, а не про те, кому машина, кому квартира, кому дача".

"По-друге, це про відповідальне ставлення кожного з подружжя до створення сімʼї. Адже за допомогою цього договору є унікальна можливість обговорити всі складні питання. По-третє, цей договір ставить кожного з подружжя у рівне становище, адже кожен з пари не лише отримує можливість побачити справжнє обличчя іншого, а й має показати своє", - коментує Наталія.

"Якщо в парі будуть проговорені всі ті питання, які може регулювати шлюбний договір та який розроблятиметься для конкретної сімʼї, то 100% така пара зміцнить свій шлюб та свої відносини, і 100% кожен з пари дізнається багато цікавого одне про одного, чого вони до цього не знали", - резюмує вона.