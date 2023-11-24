Брачный договор: зачем его заключать и как он защищает от унижений и ограничений в семье

Специально для РБК-Украина (проект Styler) эксперт в сфере брачно-семейных отношений, адвокат Наталья Горбаль рассказала о теме финансового насилия, о том, как брачный договор может защитить, и улучшится ли статистика по этому вопросу, если люди начнут заключать договоры и относиться к браку как к разумному партнерству.

Почему брачный договор - важен

"Часто кто-то один ущемляет другого, унижает и ограничивает. Все начинается с того, что пара не проговаривает финансовые вопросы своей семьи еще "на старте", надеясь, что все само должно решиться. Очень часто именно со стороны женщин раздается такое: он мужчина, следовательно, должен все решать и обеспечивать, а я буду просто красивой", - говорит идеолог первой конференции в сфере брачного образования CODE.

Конечно, добавляет адвокат, такой сценарий тоже может быть, но при условии, если оба это обсудят и договорятся об этом.

"Но, к сожалению, в большинстве случаев именно из-за бездействия женщин мужчины начинают завышать свою значимость, следствием чего может наступить тотальная финансовая зависимость женщин от мужчин (в своем большинстве)", - говорит Наталья.

Если же заключается брачный договор, которым предусмотрены такие разделы, как "Образование и распоряжение семейным бюджетом", "Образование и распоряжение резервным фондом семьи", оба согласовали направления расходов этих средств, а также раздел, посвященный ежемесячному содержанию одного из супругов на случай , если такой супруг не работает по тем или иным причинам или получает доход значительно меньше другого, то риски возникновения финансового насилия фактически могут свестись к нулю.

Три миссии брачного договора

По словам Горбаль, "брачный договор - это, прежде всего, о безопасности каждого в браке, а не о том, кому машина, кому квартира, кому дача".

"Во-вторых, это об ответственном отношении каждого из супругов к созданию семьи. Ведь с помощью этого договора есть уникальная возможность обсудить все сложные вопросы. В-третьих, этот договор ставит каждого из супругов в равное положение, ведь каждый из пары не только получает возможность увидеть настоящее лицо другого, но должен показать свое", - комментирует Наталья.

Если в паре будут проговорены все те вопросы, которые может регулировать брачный договор и который будет разрабатываться для конкретной семьи, то 100% такая пара укрепит свой брак и свои отношения, и 100% каждый из пары узнает много интересного друг о друге, чего они до этого не знали", - резюмирует она.