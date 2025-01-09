Шлях від страху до радості: як програми Фонду Ахметова допомагають дітям пережити війну

"У нашій родині троє дітей, ми всі тут, на цьому святі, почуваємося щасливими. Це день, який наповнив нас усіх щирою радістю. Я дуже вдячна, що в мене, і в багатьох дітей з України, які перебували в гарячих точках, або мають якісь вади зі здоров’ям внаслідок війни, є можливість оздоровитися і отримати гарні емоції. Це справді важливо, бо зараз такі моменти радості - рідкість. Дякуємо Фонду Ріната Ахметова за турботу і тепло, яке ви даруєте", - каже Валерія.

Родина Валерії - з Енергодару Запорізької області, тимчасово окупованого міста. Після складного періоду життя в окупації, вони вже півтора року живуть у Києві. Один із найстрашніших моментів початку війни Валерія пам’ятає досі. До неї додому прийшли 6 озброєних військових, які розпитували її про тата, про школу.

Цей досвід довго залишався болючою темою для дівчини. Але участь у програмі фонду "Мирний відпочинок дітям України" стала початком її психологічного відновлення.

"У Блогер Кемпі я працювала з психологинею пані Ольгою. Вона дуже допомогла мені впоратися з цим спогадом. Ми про це багато розмовляли, і тепер я згадую ті події спокійніше. Це дуже важливо для мене, бо раніше я весь час думала про цей момент і не могла його відпустити", - розповідає Валерія.

Окрім Блогер Кемпу, програма "Рінат Ахметов - Дітям" реалізує проєкти, які всебічно підтримують дітей, чиє дитинство було відібрано через російську агресію.

Завдяки програмі маленькі українці отримують лікування, слухові апарати, проходять психологічну та фізичну реабілітацію, а також можуть розвиватися та реалізувати свої мрії. За час роботи допомога фонду охопила понад 5 млн дітей.