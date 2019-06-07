Шквалы, град и ливни: погода на выходных баловать не будет

Погода в Украине на выходных будет далека от идеальной и те области, которые обойдут стороной грозы, будут страдать от жары. Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

Погода на выходных во многих областях будет грозовая, ожидается усиление ветра, а также возможен град.

"8-9 июня в западных областях, в Винницкой, Житомирской, Черкасской областях, Кропивницком, местами в Одесской, Николаевской областях, и в субботу в Харьковской области – кратковременные грозовые дожди. При грозах возможно усиление дождя в ливни, шквалы, град. Остальная территория, которая не вошла в этот список – сухая воздушная масса – большинство Востока, на юге и местами Центр", - сообщила синоптик.

Карта погоды

В большинстве регионов Украины на выходных повысится температура воздуха, местами до +34 градусов.

"Температура воздуха будет высокой - жара. В дневные часы столбики термометров достигнут + 26 + 32 градусов, на юге и востоке местами до + 32 + 34 градусов, в западных областях в воскресенье посвежеет до + 22 + 27 градусов", - предупредила Диденко.

В Киеве на выходных возможны дожди с грозами, а температура воздуха достигнет +30 градусов.

"В Киеве 8-9 июня есть вероятность кратковременных дождей с грозами, однако солнца также хватает. Жара достигнет + 28 + 30 градусов", - написала синоптик и предупредила, что на следующей неделе жара раскрутится еще больше.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптик напугала прогнозом погоды на выходные.

А также рассказывали о том, что синоптики предупредили о небывалой стихии в ближайшие сутки по Украине.