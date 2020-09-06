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Шквалы, дожди и холод: по Украине "ударит" непогода

Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине будет очень разнообразной - от жары на Востоке, до холода - на Западе

Погода в Украине в понедельник, 7 сентября, покажет свой капризный нрав. Страна окажется между двух антициклонов - Juriy и Harald, а между ними втиснется атмосферный фронт.

Так, синоптик Наталка Диденко в Facebook пишет, что осадки и похолодание до +18+22 затронут западные области. Но в Хмельницкой и Черновицкой областям удастся продержаться в тепле (+25+29). А 8 сентября похолодание пойдет вглубь страны.

Кроме того, на Западе завтра возможет сильный, порывистый ветер.

А вот остальная территория в понедельник окажется в зоне влияния сухой "антициклональной" погоды с температурой +26+30 градусов.

Похолодание в большинство областей (кроме Юга и Востока) придет уже 8 сентября.

"Между прочим, ночная температура воздуха в ближайшее время в Карпатах может опускаться до +4+7 градусов, так что любителям ночевки в палатках стоит обратить на это внимание", - добавила синоптик.

В Киеве понедельник будет сухим и жарким - до +28+30 градусов днем. Но уже в ночь на вторник к столице доберется атмосферный фронт с дождями, что снизит температуру 8 сентября до +20+22 градусов.

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Синоптики Украинского гидрометцентра показали обновленную карту погоды, на которой виден дисбаланс температуры в разных уголках страны.

Погода в Украине 7 сентября (фото: meteo.gov.ua)

Ранее мы писали, что синоптики прогнозируют аномальную осень и зиму в Украине.

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