Школярам запроваджують новий предмет: що відомо про зміни

Міністерство освіти і науки впровадить у шкільну програму для учнів 8 і 9 класів предмет "Підприємництво та фінансова грамотність". Нововведення повинно запрацювати вже у 2025-2026 роках.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію "Освіта".
Про нововведення у школах заявили представники МОН на конференції з фінансової грамотності FinLit Forum. Цю ідею також підтримав голова Національного банку України Андрій Пишний. За його словами, впровадження у шкільну програму предмета "Підприємництво та фінансова грамотність" є важливим кроком до розвитку фінансово здорового суспільства.
"Уже незабаром щорічно приблизно 800 тисяч учнів у всій Україні будуть навчатися зважено ухвалювати фінансові рішення, раціонально керувати грошима, заощаджувати, ефективно управляти своїми боргами, уникати шахрайства, ставити фінансові цілі та працювати для їхнього досягнення", - заявив Пишний.
Генеральний директор директорату шкільної освіти МОН Ігор Хворостяний зазначив, що МОН постійно підтримує ініціативи, спрямовані на підвищення фінансової грамотності дітей та молоді.
"Фінансова грамотність - це знання та уміння, без яких складно жити в сучасному світі. Ще донедавна цій темі не приділяли належної уваги в школах. З початком реформи "Нова українська школа" ситуація змінюється. Фінансова грамотність є наскрізною лінією в навчанні вже з 1 класу. Діти змалечку в ігровій формі вчаться планувати покупки, рахувати гроші, дізнаються, що їх можна збирати, тобто відкладати покупку на майбутнє", - сказав Хворостяний.
За його словами, учням з 8 класу запровадять курс фінансової грамотності, який передбачає опанування складніших тем: взаємодію з банками, запуск бізнесу, цінні папери тощо.
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