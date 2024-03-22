Школярам запроваджують новий предмет: що відомо про зміни

Що відомо про новий предмет у школах

Про нововведення у школах заявили представники МОН на конференції з фінансової грамотності FinLit Forum. Цю ідею також підтримав голова Національного банку України Андрій Пишний. За його словами, впровадження у шкільну програму предмета "Підприємництво та фінансова грамотність" є важливим кроком до розвитку фінансово здорового суспільства.

"Уже незабаром щорічно приблизно 800 тисяч учнів у всій Україні будуть навчатися зважено ухвалювати фінансові рішення, раціонально керувати грошима, заощаджувати, ефективно управляти своїми боргами, уникати шахрайства, ставити фінансові цілі та працювати для їхнього досягнення", - заявив Пишний.

Предмет допоможе виховати фінансово грамотну молодь

Генеральний директор директорату шкільної освіти МОН Ігор Хворостяний зазначив, що МОН постійно підтримує ініціативи, спрямовані на підвищення фінансової грамотності дітей та молоді.

"Фінансова грамотність - це знання та уміння, без яких складно жити в сучасному світі. Ще донедавна цій темі не приділяли належної уваги в школах. З початком реформи "Нова українська школа" ситуація змінюється. Фінансова грамотність є наскрізною лінією в навчанні вже з 1 класу. Діти змалечку в ігровій формі вчаться планувати покупки, рахувати гроші, дізнаються, що їх можна збирати, тобто відкладати покупку на майбутнє", - сказав Хворостяний.

За його словами, учням з 8 класу запровадять курс фінансової грамотності, який передбачає опанування складніших тем: взаємодію з банками, запуск бізнесу, цінні папери тощо.