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Школьники из Киевской области передали детские рисунки защитникам на передовую

Фото: школьники из Киевской области передали детские рисунки защитникам на передовую (коллаж Styler)
Автор: Илона Свиридова

Ученики Исследовательской общеобразовательной школы за Favbet Foundation передали украинским военным на передовую детские рисунки и слова благодарности и поддержки.

Фото детских рисунков предоставили родители школьников.

"Дети понимают, что сегодня судьба нашей страны зависит от наших военных. Дети так же, как и все мы, хотят внести свой вклад в победу. Думаю, ребятам на передовой приятно получить эти рисуночки и открытки", - говорит мама одной из учениц Елена Владимировна.

"Больше всего я хочу, чтобы поскорее закончилась война, и все наши герои вернулись домой. Чтобы снова можно было ездить на море, не слышать сирен и как и сколько хочешь гулять с друзьями", - говорит 9-летняя ученица Полина.

Напомним, детские рисунки на передовую доставили при содействии Favbet Foundation. Вместе с подарками от школьников украинские военные получили автомобили, топливо и средства индивидуальной защиты.

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Киевская областьВооруженные силы Украины