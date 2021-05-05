ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Школярі довели дівчинку до суїциду і сказали, що сама винна: деталі НП під Херсоном

Новость на русском → Херсонська область, Середа 05 травня 2021 14:35
Школярі довели дівчинку до суїциду і сказали, що сама винна: деталі НП під Херсоном Колаж РБК-Україна: у школі під Херсоном дівчинку довели до спроби самогубства
Автор: Світлана Мащенко

У Херсонській області 14-річна школярка стала жертвою цькування. Над дівчинкою протягом року систематично знущалися троє 17-річних старшокласників. В результаті чого дитина наковталася таблеток. На щастя, школярку вчасно доставили в лікарню і тим самим врятували її життя.

Про це повідомили в прес-службі поліції Херсонської області.

Інцидент трапився в школі-інтернаті Бериславського району

Що говорить дівчинка

За словами восьмикласниці, протягом року, коли вона навчалася в школі-інтернаті, троє підлітків всіляко її принижували.

Цей факт підтвердили і батьки дівчинки. Вони кажуть, що дочка відмовилася їхати на навчання, після чого наковталася таблеток.

Керівництво і школярі звинуватили у всьому дівчинку

"Ювенальні поліцейські виїхали до навчального закладу, де чотири години спілкувалися з керівництвом та учнями. Але як керівництво, так і діти у всьому звинувачували потерпілу, нібито це вона своєю поведінкою провокувала на образи", - повідомили в поліції.

У підсумку деякі учні все ж підтвердили, що троє хлопців ображали дівчинку без причини.

А в керівництві школи додали, що в закладі навчаються діти з непростими характерами і проблемами з поведінкою.

Що буде з булерами і дівчинкою

Як виявилась, хлопці й раніше мали проблеми із законом через хуліганську поведінку. У їх відношенні були складені адміністративні протоколи за ст.173-4 "Булінг (цькування) учасника освітнього процесу" Кодексу України Про адміністративні правопорушення.

Потерпіла дівчинка зараз навчається вдома дистанційно. Її батьки вирішуватимуть, чи залишати дочку в цьому навчальному закладі.

Раніше ми писали, що у Криму школярі напали на дівчинку кримськотатарської національності.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя булінг
LITE
Свято 5 травня: що категорично не можна робити, прикмети, у кого іменини
Свято 5 травня: що категорично не можна робити, прикмети, у кого іменини