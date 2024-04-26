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В школі Києва прямо під час занять обвалилася стеля (відео)

В одній зі шкіл Києва обвалилася стеля (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Києві 26 квітня в одній зі шкіл сталося ЧП. Річ у тому, що в освітньому закладі №155 прямо під час занять рухнула стеля.

Про інцидент повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал "Реальний Київ".

Відео ЧП в школі №155 Києва

Під час уроків учні почули гучний гуркіт з коридору. На велике щастя, на той момент там нікого не було.

"В 155 школі обвалилася стеля під час навчального процесу", - сказано у повідомленні.

Спеціалізована школа №155 з поглибленим вивченням англійської мови розташована на вулиці Січових Стрільців, 5, що знаходиться недалеко від Львівської площі.

Також з'явилося ще одне відео інциденту.

 

Наразі невідомо, що спричинило обвал стелі, та чи потребував освітній заклад ремонту.

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КиївШкола