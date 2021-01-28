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В школе Запорожья у ребенка случилась клиническая смерть

Автор: Людмила Жукова

В школе Запорожья внезапно 17-летний ученик внезапно перестал дышать и потерял сознание. У подростка случилась клиническая смерть. На место ЧП приехала бригада скорой помощи и врачам удалось реанимировать ребенка. Сейчас он находится в реанимации.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Запорожского областного центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Константин Малашенко.

"Хочу поделиться победой. Нашей маленькой профессиональной победой над смертью. Сегодня в школе 17-летний парень потерял сознание. К приезду бригады перестал дышать. Благодаря стараниям детской реанимационной бригады во главе с доктором Юрием Леонтьевым его удалось спасти. Сорок минут реанимации, дефибрилляция, жив, слава Богу. Конечно, прогнозы делать еще рано, парень в реанимации, но это однозначно победа", - написал Константин Малашенко.

Медик отметил, что количество положительных реанимаций с 2014 года выросло в пять раз. Этому поспособствовали хорошее оснащение бригад, наличие оборудования и постоянные тренинги для медиков.

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"Неужели у кого- нибудь есть сомнения, что выделять деньги на авто, оборудование, зарплату медикам не первостепенная задача?!" - написал Малашенко.

Как мы ранее сообщали, в Ровно умерла женщина, которая приняла решение рожать дома. Она заранее готовилась к родоразрешению, договорившись с так называемой доулой - "духовной акушеркой", но в процессе возникли осложнения.

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