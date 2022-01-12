В школе под Одессой ученице на сломанную руку приложили рыбу и отправили домой: детали скандала

Как все произошло

В тот день физкультура у Лизы в школе была третьим уроком. Детям учитель дал задание - прыгать через спортивный снаряд. Девочка два раза выполнила, а потом почувствовала резкую боль. По словам пострадавшей, педагог не объяснила ученикам, как правильно прыгать, а во время урока смотрела в телефон.

Из-за резкой боли Лиза сразу начала плакать, но учительница решила скорую помощь не вызывать, а просто принесла из школьной столовой замороженную рыбу и приложила на место травмы ребенка. В это время в учебном заведении медсестры не было. Потом шестиклассницу отправили домой.

Мама узнала о травме дочери вечером и сразу отвезла ее в больницу. Оказалось, рука сломана в двух местах. Женщине даже не сообщили о травме дочери из школы.

Что говорят в школе

В учебном заведении своей вины не признают. Говорят, что это нормальная практика приложить холодное на травмированное место, если нет медсестры. Почему не вызвали "скорую" не говорят.

"По всем правилам первая помощь предоставляется, если нет медсестры – это приложить что-то холодное к поврежденному месту. Здесь такие правила давно существуют. Учительница уже наказана. Ей и мне уже вынесли выговоры", – говорит директор.

Учительница физкультуры также не признает свои вину и считает, что все сделала правильно.

Полиция начала следствие

Сейчас Лиза не ходит в школку, ей наложили гипс. После выздоровления мать планирует перевести ее в другую школу, хотя она и находится в десяти километрах от села.

"Здесь нам уже сказали: сюда можете не ходить. Получала множество разных угроз", - рассказала мама.

Также женщина собирается обратиться в суд, чтобы другие дети не пострадали.