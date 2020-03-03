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В Винницкой области 11 школьников госпитализированы из-за отравления парами газа

Новости » Происшествия     03.03.2020 - 20:24
В Винницкой области 11 школьников госпитализированы из-за отравления парами газа
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

11 школьников в возрасте 13 и 14 лет госпитализированы

В Винницкой области, в г. Могилев-Подольский, сегодня, 3 марта, 18 школьников обратились за медицинской помощью в связи с отравлением парами газа, 11 из них - госпитализированы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции.

Сообщается, что в полицию обратились с жалобой, что на одной из улиц города ощутимо резкий запах газа.

"Прибыв на место происшествия, полицейские выяснили, что подростки отравились парами газа (газолина - пропана). Утечка газа произошла во время замены баллона возле кафе, которое находится рядом с учебным заведением. Дети, которые находились рядом, отравились его парами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 11 школьников в возрасте 13 и 14 лет госпитализированы.

"На месте происшествия проведены первоочередные следственные действия. Газовый баллон изъят. По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 241 Уголовного кодекса Украины (загрязнение атмосферного воздуха). За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок или без него", - добавили в ведомстве.

Напомним, в Днепре в одной из школ распылили смесь из перцового баллончика, в результате восьмерых учеников госпитализировали.

Ранее в Черкассах в школе №29 распылили газ, в больницу были госпитализированы 20 учеников. Инцидент произошел 10 сентября около 12:30. Сообщается, что агрессивную газовую смесь было распылено в фойе школы.

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