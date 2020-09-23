У школі під Києвом вчитель цинічно покарала учня: деталі скандалу

У школі Фастова повідомили про булінг (фото: freepic.com)

В українській школі розгорається скандал

У Фастові Київської області учитель змусив дитину стояти з піднятими руками. Так викладач вирішив покарати дитину за нібито погану поведінку. Мати хлопчика, який вчиться в третьому класі школи №1, дуже засмучена таким вчинком вчителя. Про цей випадок жінка написала в групу "Батьки SOS" в Facebook.

Також жінка зазначила, що не збирається цього так залишати і планує зустрітися з учителем і директором школи.

"Добрий вечір, мій син - учень 3 класу, прийшовши зі школи повідомив, що на уроці за неналежну поведінку, вчитель наказала стояти в гору піднятими руками. Я обурена, що існують такі методи виховання у вчителя вищої категорії. Завтра збираюся до школи на зустріч з учителем і директором!" - написала мати дитини.

В коментарях українці висловили свій гнів діями вчителя і дали свої поради жінці.

Кошмар, не думала що таке може зробити вчитель. Навіть, як що учень собі не гарно поводивши(

У мого сіна класний керівник в молодшій школі запрошувала батьків дітей, які не рівненько сиділи і розмовляли, заважали іншим дітям, запрошувала на уроки. Батьки мали ходити по черзі і вгамовувати своє чадо. Але НІКОЛИ не було такого відношення і приниження особистості.

Мене і всю мою групу в садочку так карали. Досі пам'ятаю затерплі руки і біль у спині. Прикро було до остраху. По суті, ні за що карали і дуже часто. Били по попі з усієї сили. Просто за те, що я не хотіла спати.

Як ми раніше писали, під Харковом вчителька била 5-класницю книгою по голові.