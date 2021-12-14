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В школе Киева возник конфликт из-за дырявого линолеума в классе: один ребенок травмировался

Автор: Татьяна Самарук

В Киеве в школе №96 возник громкий скандал. В частности, родители учеников 5-Б класса возмущены состоянием класса, где учатся их дети. Пол в помещении в ужасном состоянии.

Об этом в Facebook-сообществе "Родители SOS" рассказала мама одного из пятиклассников Нонна Ягушевская.

Женщина отметила, что родителей не пускают в заведение из-за коронавируса, но одной маме удалось зайти в здание и сделать фото класса, где занимаются их дети.

Снимок шокировал родителей пятиклассников, ведь пол в помещении в ужасном состоянии.

"В линолеуме на полу зияют дыры, а его края торчат. Один ребенок уже травмировался, зацепившись за них", - говорит Ягушевская.

После этого родители пошли к директорше школы Ларисе Жук. Однако, руководительница школы заявила, что в этом проблемы не видит.

В столичной школе возник конфликт из-за дырявого линолеума (facebook.com/groups/Родители SOS)

"Она запретила родителям обращаться за помощью в районо или к депутатам, угрожая давить на классного руководителя в случае обращения к кому-либо", – возмутилась женщина.

Также директор сказала, что во время зимних каникул она поставит на полу заплаты.

Ранее мы сообщали, что в Одессе школьники ради пранка отравили одноклассницу.

Также мы писали, что в Киеве учитель угрожал пятиклассникам.

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