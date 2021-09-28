В школе Днепра родители просят, чтобы их услышали: в туалете для малышей плачевные условия

Дело в том, что, во-первых, в туалетах отсутствует перегородка и дети не могут комфортно справить нужду. А во-вторых, в туалетах нет бумаги и ведер, куда ее выбрасывать. Администрация школы запрещает пользоваться туалетной бумагой, аргументируя это тем, что от нее забиваются унитазы.

"Крик родителей! Сюда ходят малышата! Нет ни бумаги, ни ведер! Сотрудники школы жалуются: "Забивается туалет"/ А куда девать бумагу детям 6 лет! Входит, кто хочет, когда хочешь!" - пожаловалась мама девочки, которая ходит в первый класс.

Речь идет о школе №113 в Днепре. И в ней, как и во многих других школах Украины, дети вынуждены терпеть и не ходить в туалет, так как санузел не закрывается и туда заходят все.

"Она не может сходить в туалет потому что ходят все и она терпит! Мне очень надоело терпеть и ждать обещаний директора! Школа 113! Лайкаем и делимся! Пусть увидят все", - написала Ксения Лисина.

Также женщина опубликовала видео, на котором все можно увидеть воочию.