UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В школах Львова дети будут учиться по-новому: это полезно для здоровья

Автор: Людмила Жукова

Львовские первоклассники теперь будут учиться писать стоя. Такую инициативу поддержали в нескольких школьных учреждениях Львова и там появилист парты-конторки.

Об этом сообщает издание Vgorode.

Отмечается, что в этом году начался пилотный проект по внедрению таких парт в школах Львова.

Они уже есть в школе № 31, лицее им. Стуса и лицее №52 им. Лобачевского. Теперь дети будут менять положение тела каждые пятнадцать минут.

Учителя и инициаторы проекта в коем случае не заставляют детей все время стоять, а только рекомендуют регулярно менять свою позу и создают для этого соответствующие условия в учебных классах.

Парты-конторки останутся с детьми до 11 класса.

Организаторы мероприятия отмечают, что согласно медицинским исследованиям, более 80% времени вне сном дети проводят в сидячем положении. Это негативно влияет на их здоровье и может привести к непоправимым последствиям в будущем. А новые парты помогут сберечь здоровье спины.

Как мы ранее писали, использование стула - это очень опасно для коленей и позвоночника, так как человек должен быть постоянно в движении и это естественно.

Читайте РБК-Украина в Google News
школа