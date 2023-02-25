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Школа майбутнього: показали проєкт відбудови закладу, який знищили росіяни

Як виглядатиме школа після відбудови (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Архітектори обрали найкращий проєкт для реконструкції школи на Чернігівщині, яку знищила російська ракета у травні 2022 року. Нова споруда відповідатиме сучасним тенденціям в архітектурі освітніх закладів.

Візуалізацією відбудови школи поділились на сторінці громадської спілки "Бізнес за партнерство" у Facebook.

Як виглядатиме школа після відбудови

У Всеукраїнському закритому архітектурному конкурсі "RESET 2022: Енергоефективні, зелені школи" перемогла команда спеціалістів із Києва. Школу I-III ступенів на 250 учнів, що розташована у м. Новгород-Сіверський, реконструюють за концептом студії BORODKIN architects.

"Журі відзначило високий рівень проєкту: автори продемонстрували якісне архітектурне рішення як уособлення нових сучасних тенденцій в архітектурі освітніх закладів та сучасне композиційно-планувальне рішення з використанням вільних відкритих просторів (атріумів), що спонукатиме учнів більше спілкуватися та комфортно почуватися в будівлі школи", - пишуть організатори конкурсу.

Автори врахували енергоефективні планувальні рішення та винайшли нові підходи у проєктуванні закладу освіти з актуальністю на майбутнє.

Візуалізація проєкту-переможця (скриншот)

Також журі конкурсу відзначило заохочувальною премією авторський колектив ТОВ "ГРАФІТ ПРО". Їхній проєкт має цікаве рішення внутрішнього дворика як безпечного місця відпочинку школярів. А ще він передбачає меморіальну стіну як місця пам’яті та облаштування саду-оранжереї.

Ще одну заохочувальну премію присудили авторському колективу організації "Проспект-Проєкт". Їхній проєкт передбачає компактну будівлю школи з прагматичним плануванням, яке має дати додатковий ефект енергоефективності й економічності.

Візуалізація проєкту, який отримав заохочувальну премію (скриншот)

Як росіяни зруйнували школу

В ніч на 12 травня 2022 російські війська завдали ракетного удару з літака, ймовірно, Су-30СМ, по Новгород-Сіверському. Від удару постраждали місцева школа та інтернат.

Також значних руйнувань зазнали Новгород-Сіверська держадміністрація, гуртожиток медичного коледжу, магазин та приватні будинки, що були неподалік епіцентру вибухів.

Внаслідок ракетного удару загинуло 3 людей та ще 12 було травмовані. Окупанти заявили тоді, що їхньою ціллю були склади боєприпасів, а не школа.

Школа після ракетного удару росіян (скриншот)

Раніше ми розповідали про те, що в українських школах з'являться нові дуже важливі предмети.

Переглядайте також проєкт відбудови історичної будівлі у Харкові, яку знищили росіяни.

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