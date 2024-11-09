"Шкодую, що не зміг зберегти сімейні фотоальбоми": історія Юрія з Рубіжного у музеї Голоси мирних"

Юрій - з Рубіжного Луганської області. Майже два місяці він жив під бомбардуваннями. Спочатку у підвалі свого будинку, потім — у сховищі місцевого Палацу культури. Потрапити до квартири через постійні обстріли було неможливо, чоловік двічі врятувався дивом.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на історію Юрія в музеї "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова.

Одного разу обстріл почався несподівано. Юрій побіг до сховища та спіткнувся. Йому пощастило, він тільки сильно порізав руки - на землі було багато битого скла. Іншим разом його врятували лічені хвилини.

"Я до підвалу зайшов - і скинули бомбу. Якби не спустився, то мене металевою решіткою від під’їзду просто причавило б до стіни", - пригадує страшний момент Юрій.

Наприкінці квітня 2022 року українські військові попередили містян, що треба терміново евакуюватися. На військовій машині людей вивезли спочатку до пожежної частини у Лисичанську. Наступною тимчасовою зупинкою став шелтер в одному із селищ.

"Я втратив у Рубіжному трикімнатну квартиру із ремонтом та побутовою технікою і вже змирився із цим. Але й досі шкодую, що у паніці, у вирі емоцій, не поклав до сумки сімейні фотоальбоми. Скоріше за все, вони згоріли", - зізнається Юрій.

Історія Юрія увійшла до музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова, який збирає історії мирних мешканців України про війну від першої особи. Його архів містить вже понад 120 тисяч історій.

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