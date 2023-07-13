Без шкоди для екології. Що робити з одягом, який більше не потрібен

Що робити зі старим одягом

Перше, що можна зробити із речами, з якими ви вирішили попрощатись, - здати на утилізацію або перероблення.

В Україні по містах діють станції сортування, куди можна здати одяг. При переробці з нього виготовляють наповнювачі для мʼяких меблів або дитячих іграшок, що дає для речей "друге життя".

Якщо одяг чи взуття у гарному стані - його можна віднести у спеціальні пункти збору, куди після очищення та обробки речі передадуть тим, хто їх потребує.

У великих містах є спеціальні контейнери для збору одягу, взуття, дитячих іграшок, постелі та сумок. Наприклад, у Києві, Львові та Одесі такі контейнери встановлюють волонтери громадських організацій "Зелений Промінь", "‎Речі які допомагають" тощо. На сайтах можна знайти адреси точок збору та віднести туди речі.

Третій варіант - продати одяг. Це можливість не лише запобігти нагромадженню одягу на звалищах, а й заробити кошти.

Так популярністю в багатьох містах користуються недільні "барахолки", де можна продати або купити для себе потрібні речі.

Для тих, хто бажає продати одяг онлайн, чудовим варіантом є платформи оголошень, де просто потрібно зареєструватись та розмістити свою пропозицію.

Зокрема, на платформі OLX категорія вживаного одягу та аксесуарів одна із найбільш популярних серед користувачів. Згідно з даними сервісу, найбільшим попитом серед українців користуються наступні вживані товари:

кросівки

сумки

футболки та майки

спортивні костюми

кофти та светри

босоніжки й сандалі

При цьому, кажуть експерти OLX Україна, за останній рік кількість відгуків від користувачів на оголошення про продаж вживаних речей збільшилась майже вдвічі.

Україна - це європейська країна і ми маємо показувати це в тому числі в ставленні до навколишнього середовища, зокрема до свідомого споживання речей, сортування відходів та їх належної утилізації. Дбати про майбутнє країни - це і в тому числі відповідально ставитись до довкілля.