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Без шкоди для екології. Що робити з одягом, який більше не потрібен

Старий одяг не обов’язково викидати (ілюстративне фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Відповідальне ставлення до одягу і взуття не закінчується на етапі їх вибору чи покупки, а також включає в себе те, як ви ними розпорядились після закінчення експлуатації. Далеко не у всіх варіантах шлях на смітник - це розумне та екологічне рішення.

Великі обсяги одягу, який збирається на звалищах - це екологічна проблема для України та світу. Нещодавно стало відомо, що одне з найбільших звалищ одягу у світі, що знаходиться у Латинській Америці, досягло обʼємів, які видно із космосу.

В Україні одяг та взуття звозять на загальні звалища, які є у кожній області. Через те, що мережа сміттєпереробних заводів та культура сортування тільки розвиваються, об'єми звалищ теж є значними, хоч їх і не видно з космосу.

Про те, як звільнитись від непотрібних речей без шкоди для екології, читайте нижче в матеріалі Styler.

Що робити зі старим одягом

Перше, що можна зробити із речами, з якими ви вирішили попрощатись, - здати на утилізацію або перероблення.

В Україні по містах діють станції сортування, куди можна здати одяг. При переробці з нього виготовляють наповнювачі для мʼяких меблів або дитячих іграшок, що дає для речей "друге життя".

Якщо одяг чи взуття у гарному стані - його можна віднести у спеціальні пункти збору, куди після очищення та обробки речі передадуть тим, хто їх потребує.

У великих містах є спеціальні контейнери для збору одягу, взуття, дитячих іграшок, постелі та сумок. Наприклад, у Києві, Львові та Одесі такі контейнери встановлюють волонтери громадських організацій "Зелений Промінь", "‎Речі які допомагають" тощо. На сайтах можна знайти адреси точок збору та віднести туди речі.

Третій варіант - продати одяг. Це можливість не лише запобігти нагромадженню одягу на звалищах, а й заробити кошти.

Так популярністю в багатьох містах користуються недільні "барахолки", де можна продати або купити для себе потрібні речі.

Для тих, хто бажає продати одяг онлайн, чудовим варіантом є платформи оголошень, де просто потрібно зареєструватись та розмістити свою пропозицію.

Зокрема, на платформі OLX категорія вживаного одягу та аксесуарів одна із найбільш популярних серед користувачів. Згідно з даними сервісу, найбільшим попитом серед українців користуються наступні вживані товари:

  • кросівки
  • сумки
  • футболки та майки
  • спортивні костюми
  • кофти та светри
  • босоніжки й сандалі

При цьому, кажуть експерти OLX Україна, за останній рік кількість відгуків від користувачів на оголошення про продаж вживаних речей збільшилась майже вдвічі.

Україна - це європейська країна і ми маємо показувати це в тому числі в ставленні до навколишнього середовища, зокрема до свідомого споживання речей, сортування відходів та їх належної утилізації. Дбати про майбутнє країни - це і в тому числі відповідально ставитись до довкілля.

Раніше ми повідомляли, чому одяг перед пранням потрібно вивертати навиворіт.

Також ми писали, чому спортивний одяг має бути з синтетики.

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