Шкода від токсичних стосунків. 7 руйнівних наслідків для нашої психіки

Стосунки повинні підіймати настрій, підбадьорювати та виявляти найкраще в вас, а не навпаки. Але іноді стосунки стають найгіршою частиною життя, накладаючи свій токсичний відбиток.

Про те, як токсичні стосунки непомітно впливають на психічне здоров'я, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відомий ресурс про стосунки Marriage.com .

Що таке токсичні стосунки

Токсичні стосунки - це стосунки, в яких один з партнерів постійно ставить власні потреби та інтереси вище за інтереси та потреби іншого.

У токсичних стосунках кожна сторона може відчувати себе знеціненою та незрозумілою. Партнери часто звинувачують один одного в проблемах у стосунках - замість того, щоб визнати свою відповідальність в конфліктній ситуації. Вони атакують риси один одного, замість того, щоб обговорити занепокоєння або знайти рішення.

Тривале перебування в токсичних стосунках несе психологічну і фізичну шкоду, та спричиняє психічні захворювання.

Чим небезпечні токсичні стосунки (фото: Freepik)

Наслідки токсичних стосунків

Тривога

Це один з найпоширеніших наслідків токсичних стосунків у сучасному суспільстві.

Токсичні стосунки часто характеризуються постійною напругою, невизначеністю та страхом конфлікту. Цей постійний стрес може призвести до підвищеної тривожності.

Адже ви постійно перебуваєте на межі, хвилюючись через чергову сварку або відчуваючи занепокоєння щодо стану стосунків.

Депресивний стан

Токсичні стосунки емоційно виснажують, і негатив може впливати й на ваше повсякденне життя. Ви можете відчувати почуття смутку, безнадії та нікчемності.

Емоційно виснажливо підтримувати стосунки, сповнені конфліктів, маніпуляцій чи насильства, що може сприяти виникненню депресивних симптомів.

Як токсичні стосунки впливають на людину (фото: Freepik)

Низька самооцінка

У токсичних стосунках ви можете зіштовхнутися з контролем, емоційним насильством або постійною критикою - щодо будь-чого, навіть позитивних якостей. З часом це може підірвати самооцінку та почуття власної гідності.

Ви можете почати вірити негативним фразам від партнера і ставити під сумнів власну цінність, що може мати довготривалий вплив на ваше самосприйняття.

Стрес

Постійне емоційне навантаження токсичних стосунків призводить до хронічного стресу, який може проявлятися у вигляді фізичних симптомів, таких як головний біль, м'язова напруга або проблеми з травленням.

Гормони стресу, що вивільняються в таких ситуаціях, можуть негативно вплинути на ваше фізичне та психічне здоров'я, призводячи до вигорання та виснаження.

Ізоляція

Токсичні партнери можуть ізолювати вас від вашої підтримки, включно з друзями та родиною. А це може призвести до відчуття самотності та браку емоційної підтримки. Дуже важливо підтримувати здорову соціальну взаємодію, оскільки ізоляція може посилити негативні наслідки токсичних стосунків.

Які наслідки токсичних стосунків (фото: Freepik)

Почуття провини та сорому

Маніпулятивна поведінка у токсичних стосунках може змусити вас відчувати провину і сором, навіть якщо ви не зробили нічого поганого. Партнери-маніпулятори часто перекладають провину на вас, змушуючи сумніватися у ваших діях і намірах.

Почуття провини та сорому може зруйнувати вашу впевненість у собі, погіршити емоційний стан та негативно вплинути на самооцінку.

Погіршення фізичного здоров'я

Тривалий стрес від токсичних стосунків може негативно впливає й на фізичне здоров'я загалом.

Психічне та фізичне здоров'я тісно пов'язані між собою, тому навантаження на емоційний стан може призвести до таких проблем, як безсоння, високий кров'яний тиск, проблеми з травленням і навіть послаблення імунної системи.