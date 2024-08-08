Шкіра обличчя стає червоною та сухою: дерматолог розповіла про серйозне захворювання

Припливи тепла до обличчя та стійке почервоніння шкіри це може бути симптомами хронічного захворювання шкіри, яке відоме під терміном розацеа. Є певні фактори, які провокують таке захворювання.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт медичної спільноти " Бережи себе ".

В кого може виникати

Дерматолог Світлана Кочергіна розповіла, що найчастіше розацеа проявляється в жінок у віці 30 років і старше. Проте може дати про себе знати й раніше.

Точна причина розвитку цієї хвороби шкіри досі незрозуміла. Проте є дані, що почервоніння обличчя, ймовірно, є початком запального процесу. Запалення може розвиватись унаслідок поєднання порушень судинно-нервової регуляції та роботи імунної системи.

Причини виникнення

Наразі відомо про деякі передумови та фактори, які можуть спричиняти розвиток розацеа.

Серед них:

генетична схильність шкіри

зовнішні чинники, які сприяють запальним процесам, як-от сонячне випромінювання, перепади температур, куріння, алкоголь та стрес

Загострення розацеа пов’язують з такими тригерами:

ультрафіолетове випромінювання

дуже висока/низька температура та перепади

вітер

гарячі страви та напої

гостра їжа

алкоголь та куріння

стрес

фізичні навантаження;

деякі косметичні засоби

деякі препарати: судинорозширювальні засоби, блокатори кальцієвих каналів, нітрати, нікотинова кислота, медикаменти, що містять вітаміни групи B

Основні симптоми

Пацієнти з розацеа часто скаржаться на:

постійне почервоніння обличчя (особливо в центральній частині)

розширення капілярів (маленькі судини на обличчі стають видимими)

відчуття припливів тепла до обличчя

відчуття печіння, поколювання, пощипування на шкірі

сухість і лущення, стягнутість шкіри

наявність запальних елементів

ущільнення шкіри (часто в області носа)

Лікування

Лікування від розацеа є та залежить від типу та тяжкості проявів. Найчастіше йдеться про місцеву допомогу з використанням лікувальних кремів і гелів та зміну способу життя, аби уникати тригерів і загострення розацеа, відповідно.

Проте існує й системний підхід (для більш тяжких форм), який передбачає антибіотикотерапію, приймання ізотретиноїну, лазерне та хірургічне лікування (для ринофіми).

Серед загальних рекомендацій, які можуть стати помічними: