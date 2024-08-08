Шкіра обличчя стає червоною та сухою: дерматолог розповіла про серйозне захворювання
Припливи тепла до обличчя та стійке почервоніння шкіри це може бути симптомами хронічного захворювання шкіри, яке відоме під терміном розацеа. Є певні фактори, які провокують таке захворювання.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт медичної спільноти "Бережи себе".
В кого може виникати
Дерматолог Світлана Кочергіна розповіла, що найчастіше розацеа проявляється в жінок у віці 30 років і старше. Проте може дати про себе знати й раніше.
Точна причина розвитку цієї хвороби шкіри досі незрозуміла. Проте є дані, що почервоніння обличчя, ймовірно, є початком запального процесу. Запалення може розвиватись унаслідок поєднання порушень судинно-нервової регуляції та роботи імунної системи.
Причини виникнення
Наразі відомо про деякі передумови та фактори, які можуть спричиняти розвиток розацеа.
Серед них:
- генетична схильність шкіри
- зовнішні чинники, які сприяють запальним процесам, як-от сонячне випромінювання, перепади температур, куріння, алкоголь та стрес
Загострення розацеа пов’язують з такими тригерами:
- ультрафіолетове випромінювання
- дуже висока/низька температура та перепади
- вітер
- гарячі страви та напої
- гостра їжа
- алкоголь та куріння
- стрес
- фізичні навантаження;
- деякі косметичні засоби
- деякі препарати: судинорозширювальні засоби, блокатори кальцієвих каналів, нітрати, нікотинова кислота, медикаменти, що містять вітаміни групи B
Основні симптоми
Пацієнти з розацеа часто скаржаться на:
- постійне почервоніння обличчя (особливо в центральній частині)
- розширення капілярів (маленькі судини на обличчі стають видимими)
- відчуття припливів тепла до обличчя
- відчуття печіння, поколювання, пощипування на шкірі
- сухість і лущення, стягнутість шкіри
- наявність запальних елементів
- ущільнення шкіри (часто в області носа)
Лікування
Лікування від розацеа є та залежить від типу та тяжкості проявів. Найчастіше йдеться про місцеву допомогу з використанням лікувальних кремів і гелів та зміну способу життя, аби уникати тригерів і загострення розацеа, відповідно.
Проте існує й системний підхід (для більш тяжких форм), який передбачає антибіотикотерапію, приймання ізотретиноїну, лазерне та хірургічне лікування (для ринофіми).
Серед загальних рекомендацій, які можуть стати помічними:
- уникайте перепадів температур
- уникайте відвідувань бані, сауни тощо. Не протирайте обличчя кубиками льоду
- обмежте споживання гострих та/або гарячих страв, напоїв, алкоголю (особливо - червоне вино)
- обмежте або виключіть зовсім куріння
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