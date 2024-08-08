Кожа лица становится красной и сухой: дерматолог рассказала о серьезном заболевании
Приливы тепла к лицу и стойкое покраснение кожи могут быть симптомами хронического заболевания кожи, которое известно под термином розацеа. Есть некоторые факторы, которые провоцируют такое заболевание.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества "Бережи себе".
У кого может возникать
Дерматолог Светлана Кочергина рассказала, что чаще всего розацеа проявляется у женщин в возрасте 30 лет и старше. Однако может дать о себе знать и раньше.
Точная причина развития этой болезни кожи до сих пор неясна. Однако есть данные, что краснота лица, вероятно, является началом воспалительного процесса. Воспаление может развиваться в результате сочетания нарушений сосудисто-нервной регуляции и работы иммунной системы.
Причины возникновения
Сейчас известно о некоторых предпосылках и факторах, которые могут вызвать развитие розацеа.
Среди них:
- генетическая предрасположенность кожи
- внешние факторы, способствующие воспалительным процессам, как солнечное излучение, перепады температур, курение, алкоголь и стресс
Обострение розацеа связывают со следующими триггерами:
- ультрафиолетовое излучение
- очень высокая/низкая температура и перепады
- ветер
- горячие блюда и напитки
- острая еда
- алкоголь и курение
- стресс
- физические нагрузки;
- некоторые косметические средства
- некоторые препараты: сосудорасширяющие средства, блокаторы кальциевых каналов, нитраты, никотиновая кислота, медикаменты, содержащие витамины группы B
Основные симптомы
Пациенты с розацеа часто жалуются на:
- постоянное покраснение лица (особенно в центральной части)
- расширение капилляров (маленькие сосуды на лице становятся видимыми)
- ощущение приливов тепла к лицу
- чувство жжения, покалывание, пощипывание на коже
- сухость и шелушение, стянутость кожи
- наличие воспалительных элементов
- уплотнение кожи (часто в области носа)
Лечение
Лечение от розацеа зависит от типа и тяжести проявлений. Чаще всего речь идет о местной помощи с использованием лечебных кремов и гелей и изменении образа жизни, чтобы избегать триггеров и обострения розацеа соответственно.
Однако существует и системный подход (для более тяжелых форм), предусматривающий антибиотикотерапию, прием изотретиноина, лазерное и хирургическое лечение (для ринофимы).
Среди общих рекомендаций, которые могут стать помощниками:
- избегайте перепадов температур
- избегайте посещений бани, сауны и т.д. Не протирайте лицо кубиками льда
- ограничит потребление острых и/или горячих блюд, напитков, алкоголя (особенно - красное вино)
- ограничьте или исключите совсем курение
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