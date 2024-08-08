Кожа лица становится красной и сухой: дерматолог рассказала о серьезном заболевании

Приливы тепла к лицу и стойкое покраснение кожи могут быть симптомами хронического заболевания кожи, которое известно под термином розацеа. Есть некоторые факторы, которые провоцируют такое заболевание.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества " Бережи себе ".

У кого может возникать

Дерматолог Светлана Кочергина рассказала, что чаще всего розацеа проявляется у женщин в возрасте 30 лет и старше. Однако может дать о себе знать и раньше.

Точная причина развития этой болезни кожи до сих пор неясна. Однако есть данные, что краснота лица, вероятно, является началом воспалительного процесса. Воспаление может развиваться в результате сочетания нарушений сосудисто-нервной регуляции и работы иммунной системы.

Причины возникновения

Сейчас известно о некоторых предпосылках и факторах, которые могут вызвать развитие розацеа.

Среди них:

генетическая предрасположенность кожи

внешние факторы, способствующие воспалительным процессам, как солнечное излучение, перепады температур, курение, алкоголь и стресс

Обострение розацеа связывают со следующими триггерами:

ультрафиолетовое излучение

очень высокая/низкая температура и перепады

ветер

горячие блюда и напитки

острая еда

алкоголь и курение

стресс

физические нагрузки;

некоторые косметические средства

некоторые препараты: сосудорасширяющие средства, блокаторы кальциевых каналов, нитраты, никотиновая кислота, медикаменты, содержащие витамины группы B

Основные симптомы

Пациенты с розацеа часто жалуются на:

постоянное покраснение лица (особенно в центральной части)

расширение капилляров (маленькие сосуды на лице становятся видимыми)

ощущение приливов тепла к лицу

чувство жжения, покалывание, пощипывание на коже

сухость и шелушение, стянутость кожи

наличие воспалительных элементов

уплотнение кожи (часто в области носа)

Лечение

Лечение от розацеа зависит от типа и тяжести проявлений. Чаще всего речь идет о местной помощи с использованием лечебных кремов и гелей и изменении образа жизни, чтобы избегать триггеров и обострения розацеа соответственно.

Однако существует и системный подход (для более тяжелых форм), предусматривающий антибиотикотерапию, прием изотретиноина, лазерное и хирургическое лечение (для ринофимы).

Среди общих рекомендаций, которые могут стать помощниками: