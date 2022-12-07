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Техніку, шкарпетки, труси та зубну щітку Євген Синельников розповів, що в нього вкрали окупанти

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Середа 07 грудня 2022 18:18
Техніку, шкарпетки, труси та зубну щітку Євген Синельников розповів, що в нього вкрали окупанти Євген Синельников розповів, що в нього вкрали окупанти (instagram.com/synelnykov_yevgen)
Автор: Тетяна Самарук

Український режисер та ведучий тревел-проєкту "Орел і Решка" Євген Синельников на початку війни разом із родиною був у своєму будинку в Бучі. Він назвав список речей, які викрали окупанти.

Про це він розповів в інтерв'ю ЖВЛ.

Зокрема, сім'я режисера не змогла евакуюватися одразу. Кілька годин окупанти були у домі, в якому на той момент мешкало 12 людей, а саме четверо дітей і 65-річні батьки Євгена.

Синельников каже, що це і врятувало їхню родину, а ще - його впізнаване обличчя. Згодом родина все-таки змогла виїхати з Бучі.

За його словами, російські окупанти вкрали усю техніку без зарядки.

"Велосипеди, пилососи, керхери - ці мийки, там такий список. Техніка вся пішла - фотоапарати, об'єктиви, звук, все-все. Електрочайник без підставки, бритва без зарядки, Playstation без зарядки, зубна щітка без зарядки, труси всі, шкарпетки, всі виделки і ножі", - сказав Синельников.

Техніку, шкарпетки, труси та зубну щітку Євген Синельников розповів, що в нього вкрали окупантиЄвген Синельников розповів, що в його будинку вкрали окупанти (скрін)

Окрім цього, росіяни пограбували офіс режисера, винесли всю техніку та диски з усіма зніманнями. Рахувати збитки ведучий навіть не хоче, адже їх не порівняти зі вщент зруйнованим будинком батьків, які жили в Гостомелі.

Зокрема, в будинку немає даху та речей, адже все згоріло.

"Як вийшли в спортивках, так і залишилися. В мене мама навіть не плакала. Вони втратили все - хату, речі. Фотографії як символ. Не залишилося зі старого життя нічого! Артефакти: бабуся передала якусь вишивку, мама зберігала, але нічого не залишилося", - сказав Євген.

Зараз ведучий купив батькам будинок в селі на Закарпатті.

Раніше ми повідомляли, що Синельников вдруге одружився 13 серпня. Весілля було у будинку в Бучі, який розгромили окупанти.

Також режисер показував, як виглядає його будинок у Бучі після окупантів.

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Євген Синельников Орел и Решка