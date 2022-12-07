Технику, носки, трусы и зубную щетку Евгений Синельников рассказал, что у него украли оккупанты

Украинский режиссер и ведущий тревел-проекта "Орел и Решка" Евгений Синельников в начале войны вместе с семьей находился в своем доме в Буче. Он назвал список вещей, которые похитили оккупанты.

Об этом он рассказал в интервью ЖВЛ.

В частности, семья режиссера не смогла эвакуироваться сразу. Несколько часов оккупанты были в доме, в котором на тот момент проживало 12 человек, а именно четверо детей и 65-летние родители Евгения.

Синельников говорит, что это и спасло их семью, а еще - его узнаваемое лицо. Впоследствии семья все же смогла уехать из Бучи.

По его словам, российские оккупанты украли всю технику без зарядки.

"Велосипеды, пылесосы, керхеры - эти мойки, там такой список. Техника вся пошла фотоаппараты, объективы, звук, все-все. Электрочайник без подставки, бритва без зарядки, Playstation без зарядки, зубная щетка без зарядки, трусы все, носки, все вилки и ножи", - сказал Синельников.

Евгений Синельников рассказал, что в его доме украли оккупанты (скрин)

Кроме того, россияне ограбили офис режиссера, вынесли всю технику и диски со всеми съемками. Считать убытки ведущий даже не хочет, ведь их не сравнить с полностью разрушенным домом родителей, живших в Гостомеле.

В частности, в доме нет крыши и вещей, ведь все сгорело.

"Как вышли в спортивках, так и остались. У меня мама даже не плакала. Они потеряли все - дом, вещи. Фотографии как символ. Не осталось из старой жизни ничего! Артефакты: бабушка передала какую-то вышивку, мама хранила, но ничего не осталось ", - сказал Евгений.

Сейчас ведущий купил родителям дом в селе на Закарпатье.