Східний гороскоп сумісності знаків: дізнайтеся, що чекає на вашу пару

Щур

1948, 1960, 1972, 1984, 1996

Щур – це чарівність та деяка нервозність. Народжені в рік Щура погано контролюють себе, метушливі, люблять пліткувати, амбітні, схильні накопичувати гроші і витрачати їх на тих, кого люблять. Пацюк добре сумісний з Драконом, Мавпою або Биком. Гірше з Конем.

Бик

1949, 1961, 1973, 1985, 1997

Бик – це запальність і впертість, він терплячий і небалакучий. Народжені під знаком Бика вселяють довіру, що дозволяє їм досягати успіху. Часто вони фанатичні і дивакуваті, але водночас наполегливі й вперті у досягненні своєї мети. Бик сумісний зі Змією, Півнем, Пацюком, Биком, Драконом, Кроликом, Мавпою чи Свинею. Поганий варіант – Кінь та Собака. А найневдаліший союз – із Вівцею.

Тигр

1950, 1962, 1974, 1986, 1998

Тигр – це емоційність та глибокий розум. Люди цього року вступають у конфлікт зі старшими за віком та становищем, але доброзичливі до тих, хто їм дорогий. Іноді вони відкладають прийняття важливих рішень досі, коли вже пізно щось зробити. Тигр сумісний з Конем, Собакою, Щуром, Биком, Кроликом, Тигром, Вівцею, Півнем або Свинею. Несприятливо створювати родину зі Змією та Драконом.

Кролик

1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Кролик (Кіт) відрізняється консерватизмом та гарним смаком. Більшості представників цього знака по життю супроводжує удача. Вони користуються довірою, легко входять у контакт, тактовні та домагаються успіху та визнання у справах. Кролик сумісний з людьми, народженими під знаком Вівці, Собаки та Свині. Несприятливий союз із Півнем, Щуром та Тигром.

Дракон

1952, 1964, 1976, 1988, 2000

Дракон енергійний, але дещо прямолінійний, упертий і запальний, але працездатний, сміливий і чесний. Часто досягають успіху у справах завдяки потрібним зв'язкам та вмінню співпрацювати з іншими людьми. І хоча Дракон вміє знаходити компроміси, він не прощає зради. Дракон складе вдалий шлюб, якщо супутник життя народився в роки Щура, Змії, Мавпи, Півня. А ось від знака Собаки слід триматися подалі.

Змія

1953, 1965, 1977, 1989, 2001

Змія – це вишуканість та хитрість. Ті, хто народився під цим знаком, симпатичні і чутливі, але у цих людей зазвичай виникають проблеми, оскільки вони часом шукають розваги за межами сім'ї. Якщо їм вдається придушити у собі подібні нахили, їх сімейне життя складається вдало. Для Змії краще пов'язати своє життя з Биком чи Півнем, гірше – з Мавпою, Тигром, Свинею. Змія-Змія – це гарний варіант, але не відмінний, ним може бути нудно разом.

Кінь

1966, 1978, 1990, 2002

Кінь – це терплячість, талант та незалежність. Ці люди життєрадісні, балакучі, люблять мистецтво, цінують думку співрозмовника. Однак завжди можуть вчинити по-своєму, хоч і схвалять цю раду, але надто цінують свободу. Кінь сумісний з тими, хто народився в роки Тигра, Собаки, Вівці, а також Дракона, Змії, Мавпи, Півня. Нещасливі у шлюбі з людьми року Щура.

Вівця

1955, 1967, 1979, 1991, 2003

Вівця (Коза) має чарівність, але не вміє пристосовуватися. Ці люди найкраще розуміються на мистецтві. За характером вони сором'язливі та нерішучі, хоча влаштовуються в житті непогано: живуть із комфортом, смачно їдять та модно одягаються. Часто стають художниками, письменниками, композиторами. Коза сумісна зі Свинею, Кроликом, Конем, Тигром, Драконом. Їм слід остерігатися представників знака Щура, а найгірша сумісність – з Биком та Собакою.

Мавпа

1968, 1980, 1992, 2004

Мавпа – це товариськість та оригінальність. Ці люди розумні, допитливі, пристрасні, мають гарну пам'ять і твердий характер, але балакучі і іноді псують собі цим долю. З віком їх плани втілюються у реальність дедалі рідше. Мавпи краще пов'язувати себе сімейними узами з людьми, що народилися в роки Дракона чи Щура. Найгірша справа з представниками років Змії та Свині, зовсім погано – з Тигром.

Півень

1957, 1969, 1981, 1993, 2005

Півень – знак екстравагантності та марнотратності. Під знаком Півня часто народжуються мислителі, вони вдаються до роздумів, не довіряють іншим людям, вважають за краще все робити самостійно, схильні до авантюр, тому їхнє життя не завжди складається вдало. У Півня погана сумісність із Биком, Змією, Драконом, Тигром, Конем, Вівцею, Мавпою, Свинею. Невдалий шлюб – з Щуром, Півнем, Собакою. Найгірший варіант – шлюб із представниками року Кролика.

Собака

1958, 1970, 1982, 1994, 2006

Собака – це відданість та замкнутість. Вони чесні, вміють зберігати чужі таємниці, ладнають із людьми і користуються довірою оточуючих. Часто досягають у житті успіху завдяки комунікабельності та вмінню адаптуватися у незвичному середовищі. Усе схоплюють нальоту та швидко навчаються новому. У Собаки гарна сумісність із представниками знаків Змії та Дракона, а також Тигра, Коня, Вівці, Мавпи та Свині. Невдалий шлюб – з Півнем.

Свиня

1959, 1971, 1983, 1995, 2007

Свиня (Кабан) – це інтелект та запальність. Здавалося б, Кабан уособлює грубу силу, проте народжені в цей рік зазвичай ввічливі, хоча у досягненні мети виявляють завзятість і наполегливість, мають сильну волю. Дружать із небагатьма, але дружба ця надовго. Запальні, але добрі до тих, кого люблять. Свиня сумісна з Кроликом, Вівцею, а також Щуром, Биком, Тигром, Драконом, Конем, Півнем та Собакою. Не підходять у супутники життя представники року Мавпи, Свині та Змії.