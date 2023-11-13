ШІ допоможе українцям діагностувати рак. Що відомо про унікальні сканери

Що відомо про унікальний сканер для діагностики раку

Вищезгаданий сканер має значно більші оптичні можливості порівняно зі звичайними мікроскопами, а інтегрований штучний інтелект здатен проаналізувати близько 1,5 тис. клінічних кейсів за добу. Це підвищує ефективність діагностування більш ніж у 50 разів.

Крім того, наявна бібліотека з понад 43 тис. зразків дозволяє штучному інтелекту проаналізувати знімок та допомогти лікарю максимально точно встановити діагноз.

Завдяки сканеру лікарю потрібно переглянути лише ті слайди, які ШІ вважає підозрілими чи патологічними. Тобто сканер зменшує навантаженість на лікаря та можливість лікарської помилки.

Крім того, технологія може використовуватися й у ветеринарії для постановки високоточного діагнозу тваринам.

Як працює сканер гістологічних препаратів (фото: Міжнародний фонд медичних інновацій)

Перші два апарати, придбані коштом благодійних внесків, вже прибули до України та проходять етап налагодження та інсталяції. Вони будуть встановлені в провідних лікувально-діагностичних закладах України, де зараз проводиться найбільша кількість усіх онкодосліджень та працюють провідні патологи країни, включаючи кафедру патологічної анатомії НМУ України.

Надалі обладнання буде встановлено в медзакладах всіх областях України, що увійдуть у реєстр програми, а також у ветеринарних клініках.

Зауважимо, що вартість кожного сканера зі цифровим сховищем та інфраструктурою складає близько 7,5 млн грн.

Зараз в рамках програми боротьби з онкологією в Україні “Міжнародний фонд медичних інновацій" ініціював збір на закупку більшої кількості таких сканерів та впровадження в країні технології цифрової патології. Долучитися до нього можна за посиланням.

Ініціатори програми планують протягом року встановити 10 сканерів та організувати навчання 30 спеціалістів.

"Ці сканери стануть частиною нової унікальної української цифрової медичної платформи COR-Medical Platform з мобільним додатком, яка поєднає пацієнтів, лікарів та медичну індустрію в єдину екосистему. Це дозволить онкопацієнтам України одразу після встановлення лікарем діагнозу, за лічені хвилини отримати його разом із самими сканами у своєму смартфоні та за бажанням переслати іншому лікарю з будь-якої точки світу для альтернативної консультації", - каже український медичний експерт та інноватор Тигран Амалян.