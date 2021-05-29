UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Шевчук извинился за пьяную выходку в Киеве и решил уволиться: экс-звезду "Шахтера" просят не горячиться

Автор: Владимир Костырин

Бывший футболист "Шахтера" и сборной Украины Вячеслав Шевчук извинился за пьяную езду в Киеве, за что вчера был задержан патрульной полицией после празднования 85-летия донецкого клуба. Знаменитый спортсмен обратился к украинцам со словами раскаяния и призвал не повторять его ошибки.

Об этом 29 мая Шевчук заявил в своем видеообращении в Instagram.

Также 42-летний экс-футболист сообщил, что после инцидента "не имеет никакого морального права" продолжить работу экспертом на канале "Футбол".

"Садиться за руль выпивши - категорически нельзя. Мой вчерашний поступок не имеет оправданий, за него я готов нести справедливое наказание. Но никто не накажет меня так, как я себя сам", - сказал Шевчук.

Спортсмен принес искреннее извинения перед болельщиками, ФК "Шахтер", которым "смазал праздник", жителями Киева, которые могли пострадать по его вине, а также перед правоохранителями.

"Что со мной произошло - надеюсь, со мной это больше не повторится. Я не имею никакого морального права дальше работать на канале "Футбол", поэтому я вынужден покинуть канал. Не повторяйте мои ошибки. Извините", - говорится в обращении.

Видео: Вячеслав Шевчук извинился за выходку в Киеве и решил уволиться с канала "Футбол"

Пользователи сети поддержали Шевчука, который открыто высказался о досадном инциденте, признал вину и заявил о готовности понести ответственность.

  • Умение признавать и исправлять ошибки - одна из самых ценных черт характера человека!
  • Ну нет, только с футболов не уходи! Единственный адекватный эксперт! Слава, не дури!
  • Поступок достойный уважения
  • По-мужски!
  • Признал, мужик! А с каналом не горячись!
  • Молодец! Ошибаются все, к сожалению. Но попросить извинения может не каждый. Сильный поступок!
  • Слава, все хорошо. Каждый человек имеет право на ошибку! Будь сильным!
  • Молодец, что нашел мужество признать ошибку. Не каждый публичный человек на это способен. За это респект. Но садиться пьяным за руль - это отсроченная чья-то жизнь.
  • Только сильный человек признает свои ошибки так, как это сделал Слава!
  • Вы легенда... тут без вопросов
  • Хорошо, что жив и здоров и другие тоже! Осознать свою ошибку вовремя - это поступок!

Напомним, что перед этим в начале мая в Киеве патрульные задержали пьяного футболиста любительской команды Spectrum Talisman Чукукелу Эбука, который за рулем авто устроил ДТП.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины КиевШахтерспортводителиинцидентфутболист