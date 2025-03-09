Шевченківські дні: куди поїхати, щоб побачити місця, пов'язані з поетом

Будище: маєток, де служив юний Тарас

Село Будище, розташоване за 25 км від Черкас, є частиною Національного заповідника "Батьківщина Тараса Шевченка". Саме тут у маєтку пана Енгельгардта 14-річний Тарас виконував обов’язки слуги.

Будівля маєтку збереглася, хоча потребує реставрації – до 2013 року тут працювала школа, а згодом планувалося створення музею. Через проблеми з передачею будівлі вона нині закрита та поступово руйнується.

Однак навколишній парк приховує унікальні природні пам’ятки, пов’язані з Шевченком. Серед них - три величні дуби, яким понад тисячу років. За переказами, у дуплах цих дерев Тарас ховав свої малюнки та сам ховався від панських слуг.

Садиба пана Енгельгардта (фото: Вікіпедія)

Седнев: маєток Лизогубів і старовинна липа

Старовинне поселення Седнев на Чернігівщині приваблює не лише мальовничими краєвидами, а й історичними пам’ятками. Тут зберігся маєток Лизогубів - старовинного козацького роду, де Шевченко гостював у 1846-1847 роках.

Будівля багато років слугувала школою, а нині в ній облаштовано музей, присвячений Кобзарю. На території маєтку збереглися залишки відомої липи Шевченка - місцеві переказують, що під її гілками поет відпочивав та написав поему "Відьма".

Окрім маєтку, у Седневі варто відвідати старовинні козацькі кам'яниці та унікальну дерев’яну Георгіївську церкву XVIII століття. У навколишніх лісах збереглися давні кургани, які Шевченко замальовував у своїх етнографічних дослідженнях. А якщо завітаєте сюди влітку - обов’язково скуштуйте купання в річці Снов, що славиться чистою водою.

Липа Шевченка (фото: Вікіпедія)

Яготин: флігель, де працював Шевченко

Місто Яготин, що за 110 км від Києва, пов’язане з іменем Тараса Шевченка через його дружбу з князівським родом Репніних-Волконських. У 1843-1844 роках він гостював у їхньому маєтку, зокрема, в невеликому флігелі на території парку.

Оригінальна будівля, на жаль, не збереглася – її було знищено під час Другої світової війни. У 2003 році на її місці звели реконструйований флігель, де відкрили музей, присвячений перебуванню Шевченка в Яготині.

У шести експозиційних залах можна побачити автентичні предмети з маєтку Репніних, зокрема стіл, за яким працював поет. Також тут представлена колекція картин із зібрання князівської родини. Окрім музею, у Яготині варто відвідати художню галерею та мальовничий парк, що зберігає атмосферу минулих століть.

Музей Шевченка в Яготині (фото: Вікіпедія)

Корсунь-Шевченківський: місто історії та природи

Хоча назва міста Корсунь-Шевченківський асоціюється з подіями Другої світової війни, воно має й шевченківські сліди. Тарас Шевченко неодноразово бував тут, захоплюючись місцевими краєвидами та історичними пам’ятками.

Одне з таких місць - колишня літня резиденція польського магната Станіслава Понятовського, що славилася своєю архітектурною пишністю. Сьогодні її територія є частиною садово-паркового комплексу, де збереглася каштанова алея.

Саме під одним із цих дерев, за переказами, Шевченко малював і писав свої вірші під час останнього візиту до міста. Крім того, тут можна помилуватися мальовничими берегами річки Рось та побачити унікальні гранітні валуни, які створюють неповторний ландшафт.

Малюнок Шевченка "В Корсуні" (фото: Вікіпедія)

Густиня: монастир і шевченківські замальовки

На Чернігівщині є чимало місць, пов’язаних із перебуванням Тараса Шевченка, і одним із них є село Густиня поблизу Прилук. Головна пам’ятка цього місця - Густинський Свято-Троїцький монастир, архітектурний ансамбль XVII століття в стилі українського бароко.

У 1623-1627 роках тут була створена знаменита Густинський літопис - важлива пам’ятка української історіографії. Під час подорожі Чернігівщиною в 1845 році Шевченко відвідав монастир і зробив кілька його замальовок, зокрема Трапезної церкви та храму Петра і Павла.

На території монастиря похований князь Микола Репнін-Волконський - близький друг Шевченка, який приймав його у Яготині. Відвідавши це місце, можна не лише побачити величні храми, а й насолодитися тишею та особливою атмосферою монастирських стін.

Густинський Свято-Троїцький монастир (фото: Вікіпедія)

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