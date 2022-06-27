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Шесть палуб, бассейн и кинотеатр: как выглядит яхта российского олигарха, которую у него забрали (фото)

Яхту российского олигарха продают на аукционе (коллаж Styler)
Автор: Марина Настевич

Принадлежащая российскому олигарху мегаяхта стоимостью 75 миллионов долларов будет продана с аукциона после ареста. Судно длиной 72 метра под названием "Аксиома" имеет шесть палуб, бассейн с баром и даже кинотеатр.

Роскошная яхта, принадлежащая российскому миллиардеру Дмитрию Пумпянскому, была арестована еще в марте в рамках западных санкций из-за развязанной РФ войной в Украине. Об этом сообщает The Sun.

Теперь судно будет продано с аукциона за огромную сумму по распоряжению Верховного суда Гибралтара. И победитель торгов отправится в плавание среди обилия роскоши с шестью каютами, способными вместить до 12 гостей.

Все каюты расположены на главной палубе с большими окнами, из которых открывается захватывающий дух панорамный вид.

Мегаяхта оценивается в 75 млн долларов (фото: SUPERYACHT MEDIA)

Что касается развлечений, то на мегаяхте есть панорамный бассейн, фитнес-центр, кинотеатр, сауна, массажный кабинет и лифт. Она была построена в 2013 году турецкой верфью Dunya Yachts с эффектной синей окраской и нейтральными оттенками внутри.

Способная преодолевать 6000 морских миль со скоростью 12 узлов благодаря двум двигателям Caterpillar, яхта принимала немало знаменитостей, в том числе Кендалл Дженнер. Судно купил российский бизнесмен Дмитрий Пумпянский, состояние которого оценивается в более чем 2 миллиарда долларов.

На 6-палубном судне есть даже кинотеатр (фото: CHARTER WORLD)

Но после того, как в феврале Путин приказал своим войскам войти в Украину, Axioma была быстро задержана в Гибралтаре, когда направлялась в Турцию. Хотя она принадлежит Пумпянскому, судном управляет управляющая компания Pyrene Investments.

К аресту причастен многонациональный инвестиционный банк JPMorgan, который предоставил компании кредит в размере 18 миллионов фунтов стерлингов, что означает, что кредитное соглашение было нарушено после того, как имя Пумпянского было включено в санкционный список. Банк не смог принять его деньги для погашения кредита, поэтому 72-метровое судно продается.

Роскошную яхту российского олигарха продадут с аукциона (фото: CHARTER WORLD)

Ранее мы передавали, что арестованную суперяхту российского олигарха принудительно отправили в США.

Также ранее сообщалось, что США наложили санкции на две яхты, которые связывают с президентом России Владимиром Путиным.

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