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На шиї були сліди укусів: нові деталі вбивства в Тернополі

STYLERЖиття    18.04.2019 - 10:45
На шиї були сліди укусів: нові деталі вбивства в Тернополі
Вбивство в Тернополі (Колаж РБК-Україна)

На тілі вбитого тату-майстра знайшли дивні докази

У Тернополі виявили убитою майстра тату Тетяну Подашевську. Їй було 27 років, і вона була відомим майстром у місті. Нові подробиці резонансного вбивства розповіли в сюжеті ТСН.

Дівчина померла від кількох ножових поранень. Шансів вижити у неї практично не було. Крім того, на її шиї були виявлені характерні сліди від укусів іклами, ніби дівчину хтось погриз.

Сусіди розповіли, що Тетяна Подашевська проживала в квартирі на восьмому поверсі кілька років. Разом з нею жив її приятель. Вони кажуть, що пара була дуже цікава – на них було багато татуювань і вони мали власний тату-салон.

З'ясувалося, що її співмешканець недавно поїхав у Вінницю і в ніч вбивства його в квартирі не було. Але є інформація про те, що в квартирі міг бути інший чоловік – 26-річний Андрій Горбатюк, який дружив з парою.

На шиї були сліди укусів: нові деталі вбивства в Тернополі

Андрій Горбатюк підозрюється у вбивстві (tp.npu.gov.ua)

У Горбатюка дуже незвичайна зовнішність: очі, як у демона, ікла у роті. Саме ікла наштовхують на думку, що це він скоїв злочин.

Горбатюк п'ять років тому кардинально змінив свою зовнішність, при чому допомагала йому в цьому Подашевська. У нього розрізаний навпіл язик, змінена форма вух, зроблений татуаж очей, а під шкіру на голові вшиті невеликі роги.

Вбивство тату-майстра швидше за все скоїв її приятель (YouTube/ТСН)

Чоловіка, якого підозрюють у вбивстві двадцятисемирічної тернополянки, оперативники управління карного розшуку затримали у Львові.  

Майже добу правоохоронці встановлювали місце перебування підозрюваного, ймовірно причетного до резонансного злочину у Тернополі, повідомляє прес-служба ГУ НП в Тернопільській області.  

Його уже привезли до обласного центру, допитали та оголосили підозру. Найближчим часом буде вирішене питання про обрання чоловікові міри запобіжного заходу.  

Раніше ми писали про те, що в ніч вбивства Горбатюк повернувся додому і зізнався у злочині матері, а після цього взяв з дому гроші, переодягнувся і зник у невідомому напрямку.

Також ми повідомляли про те, що Горбатюк був відомий на всю Україну, так як він знімався в передачі "Говорить Україна".

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